Spaziergang durch den Wald

Die evangelische Jonagemeinde auf der Blumenau lädt am Sonntag, 15. Dezember, zur Waldweihnacht ein. Los geht es um 18 Uhr an der Jonakirche. Bei Regenwetter findet der Spaziergang nicht durch den Wald, sondern nur durch den Stadtteil statt. An verschiedenen Stationen liest Pfarrerin Rebecca Langpape Weihnachtsgeschichten vor. Nach dem Spaziergang, der etwa eine Stunde dauert, sind die Teilnehmer in den Gemeindesaal zu einer warmen Suppe und belegten Broten eingeladen. Das Essen und der Glühwein sind kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Die Veranstaltung findet zusammen mit dem lebendigen Adventskalender statt. Der Posaunenchor der evangelischen Schönaugemeinde begleitet den Abend musikalisch. eng

