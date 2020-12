Spendenbox unterm Baum

Ein kleiner schön geschmückter Weihnachtsbaum empfängt die Kunden in der Apotheke im Schönaucenter an der Johann-Schütte-Straße 7. Der Weihnachtsbaum dient als Spendenbaum für das Schifferkinderheim in Seckenheim. Normalerweise wird, wenn es um Kinder geht, um Spenden für Spielsachen gebeten. In diesem Jahr wird das Schifferkinderheim aber schon mit Spielsachen bedacht. Da dort auch viele Jugendliche zuhause sind, bittet das Heim um Hygieneartikel, die junge Damen wie auch Herren für den täglichen Bedarf und darüber hinaus brauchen.

Jeder kann mitmachen

„Gerne darf auch mal ein Duftwässerchen, sprich Parfüm dabei sein“, erklärte mit einem Augenzwinkern Janja Schornhäuser vom Schifferkinderheim. In Spendenbox, die bis Weihnachten unter dem Baum aufgestellt ist, darf jeder, der etwas Spenden möchte, sein Geschenk hineinlegen. Die Spendenartikel müssen nicht unbedingt in der Apotheke gekauft werden. Wer dies möchte, kann es aber tun.

Wo die Hygieneartikel gekauft werden, ist gleich. Alles kann aber in der Apotheke im Schönaucenter abgegeben werden. eng

