Spiele, Hochbeet und ein Hotel

Der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) hat mit der 72-Stunden-Aktion „Uns schickt der Himmel“ gerade deutschlandweit und international viele Projekte umgesetzt. Auch die katholische Jugend Mannheim Nord übernahm ein Vorhaben und gestaltete den Hof der Hans-Christian-Andersen-Schule.

Unter der Leitung der Pastoralassistentin der Seelsorgeeinheit Mannheim Nord, Paulina Scheffzek, gestalteten die Jugendlichen den Schulhof mit Hüpf- und Bewegungsspielen – aufgemalt mit Lackfarben auf den Boden. Mit Farben stellten die Helfer auch die Umrisse der Quadratestadt dar. Außerdem wurde der Schulgarten mit einem Hochbeet aufgewertet.

Zuhause für Insekten

Unterstützt mit Materialen wurden sie dabei vom Scharhöfer Erdenwerk. Außerdem gehörte zu den Aufgaben, das bestehende Insektenhotel zu erweitern. „Hier soll ein offenes Klassenzimmer entstehen“, erklärte Schulleiterin Cordula Rößler. Auf dem Schulgelände wurde zudem ein Ahornbaum, den die Schule bei der BUGA-Baumaktion gewonnen hatte, gepflanzt. Er soll den Kindern bald Schatten spenden.

30 Helfer am Start

Die 30 Kinder, die alle aus der Jugend-Seelsorgeeinheit kommen, packten fleißig bei der Gestaltung des Schulhofes mit an. „Mit solchen Aktionen möchten wir auch zeigen, dass Kirche nicht nur zum beten da ist, sondern, dass sie Vieles in sozialen Bereichen bewegt“, so Paulina Scheffzek. Die Schulleitung freute sich, dass sie für das Projekt ausgewählt wurde. Die Organisation lief über den Freundeskreis und dessen Vorsitzende Andrea Brum. Vermittler war Christian Endres vom Quartierbüro Schönau. Bei der 72-Stunden-Aktion werden Projekte, die man am Tag der Ehrenamtlichen zeitlich nicht schaffe, verwirklicht, so die Pastoralassistentin.

