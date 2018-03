Streicherensemble gibt den Ton an

Anzeige

Ringen um Orchesterraum

So sieht das auch Silvana Kraka. „Musik entspannt, verbindet Menschen und Kulturen, stärkt durch das Erlebnis gemeinsamer Konzerte das Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt Einblicke in künstlerische Prozesse“, sagte die Elternbeiratsvorsitzende unter anderem. Eine wichtige Ergänzung gerade in diesem neu gestalteten Gebäude sei aber auch die Bildende Kunst. Krakas Fazit: „Jede Kunst braucht ihren Raum. Das jahrelange Ringen in diversen Bauausschüssen hat sich gelohnt.“

Die ursprünglichen Pläne der Stadt wären den Anforderungen des Orchesters nicht gerecht geworden, die Diskussionen zogen sich über Monate hin. Erst als der damalige – am Montag ebenfalls anwesende – Schulleiter Ingo Leichert eine kostenneutrale Alternative präsentierte, lenkte die Stadt im Sommer 2015 ein.

„Wir haben lange gerungen“, bestätigt Peter Doberass, Vertreter der mit Schulbau betrauten städtischen Bau- und Betriebsservice GmbH (BBS). Nachdem die Entscheidung für den 121 Quadratmeter großen Raum im Erdgeschoss gefallen war, habe ihn die BBS „mit entsprechender Raumakustik ausgestattet“.

Die Auftritte bei der Einweihung – auch das Salonorchester stand auf der Bühne – hätten der Namensgeberin der Schule, Johanna Geissmar, sicher gefallen. Schließlich stammte sie aus einer hochmusikalischen Familie. Diese Familie, so Martin Geipel in einem kleinen historischen Streifzug, habe rund hundert Jahre lang die berühmte Stradivari 1710 Vieuxtemps in Besitz gehabt. Geipel nennt sie deshalb die „Geissmar-Violine“ – und ist seit 2014 auf der Suche nach dem jetzigen Besitzer.

Noch ein paar Jahre länger gibt es bereits das Streicherensemble und das Blasorchester. Neu am JGG ist aber, dass im Herbst 2017 erstmals ein Musik-Leistungskurs zustande kam, wie Roland Haaß stolz berichtet. Ob das wohl an dem neuen Gebäude liege? Nein, antwortet Ulrike Freundlieb: „Das ist Ihrer Talentförderung geschuldet.“

Mittwoch, 28.02.2018