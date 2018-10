Suppen zur Schatzsuche

Das Caritas-Quartierbüro Schönau beteiligt sich mit einem bunten Fest an den „einander.Aktionstagen“ des Mannheimer Bündnisses für ein Zusammenleben in Vielfalt. Unter dem Titel „Es ist so schön bunt und grün hier“ lädt es am heutigen Freitag, 26. Oktober, ins Pfarrer-Veit-Haus, Memeler Str. 34, ein.

Bunt geht es um 12 Uhr los: Die Veranstaltung beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen. Dabei können die Gäste Suppen aus unterschiedlichen Ländern probieren. Die Köchinnen und Köche – Deutsche, Migrantinnen und Migranten – stellen sich und die von ihnen zubereiteten Suppen vor und erzählen von ihrer Heimat.

Grün geht es um 14 Uhr weiter: Beim Nachmittagsprogramm geht es für die erwachsenen Gäste um die grünen Seiten des Stadtteils, zum Beispiel gemeinsames Gärtnern für Jung und Alt. Gefragt wird, wie die Schönau noch grüner werden kann. Dazu werden Beispiele aus anderen Quartieren gezeigt. Für die Kinder beginnt um 14 Uhr eine Schatzsuche durch den Stadtteil. juk

