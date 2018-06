Theater Carnivore in der Waldgalerie

Anzeige

Das Theater Carnivore ist am Freitag und Samstag, 20. und 21. Juni, in der Waldgalerie Blumenau (Alter Frankfurter Weg 21) zu Gast. Die Wanderbühne zeigt nach alter Tradition ein Freiluftstück: „Traumfrau verzweifelt gesucht“. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. In der Komödie von Tony Dunham geht es um den Computerfachmann und Informationsanalytiker Harald, der sich in einer Sinn- und Lebenskrise befindet: Seine Frau Julia hat ihn vor 18 Monaten verlassen. Dennoch hofft er eisern, dass sie zu ihm zurückkommt. Unterstützung bekommt er von seiner besten Freundin Henriette, die ihm immer wieder den Blick für die Realität schärft. Sie rät ihm, doch einmal auf Kontaktanzeigen zu antworten, um endlich eine neue Partnerin zu finden. Tickets gibt es im Vorverkauf für 17 Euro (in der Waldgalerie, an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei www.reservix.de und auf www.wanderbuehne.com unter Termine) sowie an der Abendkasse für 19 Euro. baum