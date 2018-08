Urgestein der Schönauer Fasnacht feiert Geburtstag

Ein bekannter Fasnachter aus dem Mannheimer Norden feiert heute seinen 80. Geburtstag: Karlheinz Zuber erblickte am 26. August 1938 in Mannheim das Licht der Welt. Nach der Schule und der Lehre als Schlosser fand er zuerst als Schichtschlosser im Gaswerk, später dann in der Eichbaum Brauerei einen Arbeitsplatz.

Nachwuchs auch bei Fasnacht

Mit seiner Frau Christa, die wie er Mitglied bei der Karnevalgesellschaft Grün-Weiss Schönau ist, ist er seit Juli 1973, also mittlerweile seit 45 Jahren, verheiratet. Beide Töchter, Sieglinde Weber aus erster Ehe und Sandra Meyer aus der Ehe mit Christa Zuber, haben sich, wie auch die vier Enkel und vier Urenkel, der Fasnacht verschrieben und gestalten die tollen Tage des Schönauer Vereins mit.

Anfänge bei Löwenjägern

Zur närrischen Zeit, so der Jubilar, sei er er wie „die Jungfrau zum Kind“ gekommen. Seine Anfänge lagen bei den „Löwenjägern“ in Käfertal, wo er von 1967 bis 1970 als Elferratsmitglied seine Heimat gefunden hatte. Nach seinem Beitritt zur KG Grün-Weiss Schönau am 1. September 1970 begleitete er das Amt eines Elferrates sowie später auch weitere Ämter im Verein. Bis 1987 war er zweiter Vorsitzender, danach führte er die KG Grün-Weiss Schönau, die in dieser Kampagne ihr 60-jähriges Bestehen feiert, als erster Vorsitzender bis 2011. Anschließend wurde er Senatspräsident.

Heute ist Karlheinz Zuber der Ehrenvorsitzende des Schönauer Fasnachtsvereines mit langer Tradition. Stolz ist der Jubilar auch darauf, dass seine beiden Töchter schon Teil eines Prinzenpaares waren. Eine Enkelin war bereits Lieblichkeit des Grün-Weiß Schönau.

Privat ist Zuber ein Genussmensch, der gutes Essen und guten Wein liebt. Mit seiner Frau verbringt er gerne Urlaube in Bayern, jedoch wegen Land, Leute, Meer und der gesunden Luft auch in Ostfriesland – dazu gehört auch die Störtebeker Straße, die sie schon bereist haben. Karlheinz Zuber wohnt mit seiner Frau in Käfertal Süd.

Gefeiert wird der Ehrentag von Zuber, den die Kultur- und Interessengemeinschaft (KIG) auch zum Ehrenmitglied mit dem Überreichen der Goldenen Ehrennadel ernannte, im Familienkreis.

Zu den fasnachtlichen Auszeichnungen des Jubilars, um nur einige zu nennen, gehören beispielsweise das Goldene Vlies und der Goldene Löwe mit Brillanten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018