Verantwortung für die Mitschüler übernehmen

Jugendliche forschen

Klar, dass auch Jugendliche im Geissmar-Gymnasium sich dem Thema Forschung widmen. In einem vorgegebenen Zeitrahmen nehmen sie damit auch am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil. Die Mitglieder der Schülerfirma im JGG, die beim Tag der offenen Tür auch ihr Waldhof-Quartett-Kartenspiel verkauften, arbeiten bereits an einem neuen Projekt, so Klassenlehrer Christian Manke. Mehr soll noch nicht verraten werden.

Dass Schule nicht nur das Lernen von Sprachen, Rechnen oder Schreiben bedeutet, sondern auch mit Verantwortung zu tun hat, darüber klärte Julian Haag, Mael Cleff, Tim Uex und Sarina Gramlich auf. Die Schulsprecher aus den Kursstufen kümmern sich in der Schüler-Mitverantwortung (SMV) um die Neuankömmlinge. Sie betreuen die Neuen beispielsweise in der Kino-Nacht oder sonstigen schulischen Veranstaltungen.

Eine wichtige Aufgabe im Alltag obliegt auch den Schulsanitätern in Kooperation mit den Johannitern. Von ihnen war zu erfahren, dass sie vor allem bei Sportverletzungen gefordert sind.

Schulleiter Roland Haaß begrüßte zusammen mit den Streichern und Bläsern der 6. Klasse die Gäste. Die nächste Veranstaltung im JGG findet am 27. April mit der Langen Nacht der Musen statt.

