Vertreibung aus dem Paradies

Das hatte etwas Besonderes: Im Saal der Emmauskirche feierte die evangelische Kirchengemeinde zum 21. Mal in Folge Fasnacht. Als die Newwlfezza kamen, drohte der Saal sogar einzustürzen – wie einst die Mauern von Jericho. Da gab es kein Halten mehr. Die Gäste tanzten auf den Stühlen zur Guggemusik, die unüberhörbar den Takt vorgab.

Aber schon zuvor hatten sich die Organisatoren um die Vorsitzende des Ältestenkreises und Moderatorin des Abends, Anna Döbler, alle Mühe gegeben, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Pünktlich zur Eröffnung stand das Stadtprinzenpaar bereit. Maren-Michelle I. und Naro I. verkündeten jeweils ihr Motto. Dabei erinnerte Naro daran, dass er in dem Saal schon des Öfteren aufgetreten sei und gesungen habe. Er begrüßte viele der Gäste per Handschlag und sang „Volare“, die Antwort ließ nicht auf sich warten. Ein fast im Chor gesungenes „Oh, oh, oh“ klang den närrischen Hoheiten entgegen.

Gallier erobern die Bühne

Die Aktivengarde des Carneval-Clubs Waldhof (CCW) eröffnete den bunten Programmreigen mit einem biblischen Thema. Fein einstudiert von Andre Pascarella, Denise Wörner und Manuela Pascarella tanzte sie die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. „Das war eine Mega-Vorstellung“, lobte Moderatorin Döbler und ließ eine erste fasnachtliche Rakete steigen.

Der Marsch der Junioren des CCW stand dem kaum nach. Auch hier war deutlich zu sehen, dass die Trainerinnen Sabrina Neuwirth, Manuela Pascarella und Samantha Höß viele Stunden investiert hatten, um die Truppe zu einem Programm-Höhepunkt zu machen. Das Männerballett der Kurpfälzer Traumtänzer sorgte ebenfalls für Furore. Die Jungs zelebrierten geradezu das „Unheil eines kleinen gallischen Dorfes am Rande des Römischen Reiches. Asterix und Obelix waren wieder leibhaftig zugegen. Dass hier eine Zugabe fast schon selbstverständlich war, braucht wohl kaum erklärt werden. Als Belohnung stieg eine erneute Rakete.

Eine Polonaise von „Blankenese bis hinter Wuppertal“, angestimmt von Alleinunterhalter Thomas Wörner, lockerte die Stimmung unter den Gästen auf. Mit „Ich hab dich tanzen gesehen“ oder „Er gehört zu mir“ brachten die Newwlfezza die Stimmung fast zum Kochen.

Andreas „Andy“ Schickl und Sabrina Arico-Cieslik, diesmal als Duo, wussten im Anschluss mit „Warum hast Du nicht nein gesagt“, „Atemlos“ (Helene Fischer) oder „New York“ (Frank Sinatra) zu begeistern. Was mit närrischen Hoheiten begann, endete auch mit solchen. Der Besuch der Stichler-Prinzessin Svenja I. vom Regenbogen, angereist mit großem Gefolge, bildete einen gelungenen Abschluss des Programms. Anschließend wurde noch lange getanzt.

