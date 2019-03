Viele Jahre im Ehrenamt

Ein großes Dankeschön sprach Stadträtin Andrea Safferling allen Bezirksbeiräten am Mittwochabend bei der öffentlichen Sitzung im Saal der Emmausgemeinde aus. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, was Sie hier tun, es ist ein Ehrenamt“, erklärte die Sitzungsleiterin.

Im Namen des Oberbürgermeisters Peter Kurz und des Gemeinderates würdigte sie die Arbeit der Stadtteil-Politiker, die sich um die Belange der Menschen in den Vororten kümmern. Zur letzten Sitzung vor der Gemeinderatswahl begrüßte sie Christian Zaubzer (CDU), der 2018 für den noch freien Sitz bestellt worden war und erstmals teilnahm.

Ein ganz großes Dankeschön richtete Andrea Safferling an den Bezirksbeirat Ernst Kraus (SPD): „Er wird wegen seiner Erkrankung im nächsten Bezirksbeirat nicht mehr dabei sein, unabhängig von der Wahl und ihrem Ausgang.“ Kraus habe 21 Jahre lang mit viel Engagement in dem Gremium mitgewirkt und im Vorort an vielen Stellen stets mit angepackt: „Dafür danken wir ihm von Herzen.“

Die SPD-Stadträtin rief die Bürger dazu auf, am 26. Mai wählen zu gehen: Bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg werden rund 19 000 Gemeinderäte in den 1 101 Städten und Gemeinden, rund 2 200 Kreisräte in den 35 Landkreisen sowie die 80 Mitglieder der Regionalversammlung Stuttgart gewählt.

Über die Sitzung berichten wir in unseren nächsten Ausgaben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019