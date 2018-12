Vorort entwickelt sich

Ganz offiziell startet zum Jahresbeginn 2018 die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Schönau- Nordwest. Die Umgestaltung des Gebiets nördlich der Lilienthalstraße und östlich der Königsberger Allee bis zur Straßenbahn-Endschleife schließt sich nahtlos an den Umbau von Schönau-Mitte an.

Durchmischung erreichen

1743 Wohnungen in 72 Gebäuden will die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG in den kommenden rund zehn Jahren sanieren, modernisieren oder abreißen. Die Stadt Mannheim steckt insgesamt 51,25 Millionen Euro in das Projekt. Für die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft belaufen sich die Gesamtkosten ohne die Neubauten auf 139,18 Millionen Euro. Die GBG will nach eigenen Angaben „vernünftigen Wohnraum schaffen, eine Durchmischung im Quartier erreichen, Leerstände abbauen und preisgünstigen Wohnraum erhalten“, wie Peter Brandenburger von der GBG im April erläutert.

Mietobergrenze festgelegt

Nach der Sanierung soll die Mietobergrenze auf 6,50 Euro pro Quadratmeter für zehn Jahre festgesetzt werden – ausgenommen der Gebäude, die barrierefrei oder mit Aufzügen umgestaltet werden. Hier soll die Obergrenze 7,50 Euro pro Quadratmeter betragen.

Viele Arbeiten sind im Laufe dieses Jahres schon abgeschlossen oder in den Endzügen – wie die Modernisierung zahlreicher Gebäude in der Heilsberger Straße. Die Erneuerung von Wohnungen und Bädern in der Lilienthal- und der Tilsiter-Straße soll im Herbst 2020 fertig sein. An der Endhaltestelle entsteht laut GBG barrierefreies Wohnen mit Klein- und Kleinstwohnungen. Zudem sind Kleingewerbeeinheiten mit Café, Bäcker und medizinischer Versorgung geplant.

Zur städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Schönau-Nordwest gehören insgesamt fünf verschiedene Maßnahmen: Neben der Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbaubestandes der GBG sind Mieterumsetzungen sowie die Unterhaltung von Drehscheibenwohnungen für den Übergang eine weitere Maßnahme. Die Kosten von 6,9 Millionen Euro hierfür übernimmt die Stadt.

Zudem wird ein Konzept zur Umgestaltung der Situation an der Endschleife der Stadtbahn erarbeitet. Die Kosten von 500 000 Euro trägt die Stadt komplett. Die quartierorientierte Gemeinwesenarbeit mit der GBG und dem Caritasverband beläuft sich auf 2,3 Millionen Euro. Davon zahlt die Stadt 850 000 Euro (für zehn Jahre).

Sanierung von Spielplätzen

Außerdem soll eine grundlegende Sanierung oder Umgestaltung von drei städtischen Spielplätzen im Maßnahmengebiet erfolgen: Rastenburger Straße (2019), Rudolf-Maus-Straße (2020) sowie Bruno-Rüffer-Straße (2021). Diese Kosten sind noch nicht separat aufgelistet.

Das Städtebauprojekt Schönau-Mitte wird Ende September 2018 mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts des Lena-Maurer-Platzes abgeschlossen. Insgesamt investieren die Stadt Mannheim und die GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH in den vergangenen 14 Jahren rund 60 Millionen Euro in den Bereich Schönau-Mitte. Davon übernehmen Bund und Land 12,4 Millionen Euro im Rahmen der Städtebauförderung. Die Erneuerungsmaßnahme Schönau-Mitte soll im April 2019 mit den letzten sanierten und modernisierten Wohnungen der GBG schließlich ganz offiziell abgeschlossen werden.

