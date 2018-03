„Winter ade mitten im Schnee“

Anzeige

Den Winter vertreiben – das wollten die vielen Kinder beim Sommertagszug der Emmausgemeinde auf der Schönau. Pfarrer Johannes Höflinger war erfreut, dass in diesem Jahr erstmals alle drei evangelischen Kindergärten – die Einrichtungen im Bromberger Baumgang, in der Rastenburger Straße und im Max-Winterhalter-Ring – mitmachten. Die Kleinen hatten schon Tage zuvor die bunten Stöcke für den Sommertagszug gebastelt, der sie von der Rastenburger Straße bis zum Hof hinter dem Gemeindehaus im Bromberger Baumgang führte. Mit ebenfalls gebastelten bunten Frühlingsblumen an ihren Stöcken versuchten die Kleinen, den Frühling zu überzeugen, doch endlich den Winter zu vertreiben.

Heiße Getränke zum Schluss

„Wir singen Winter ade und steh’n im Schnee“, so begrüßte Pfarrer Johannes Höflinger die Kinder nach ihrer Ankunft am Gemeindehaus. „Wir warten auf das Frühjahr, um die Macht des Winters zu zerbrechen“, fuhr Höflinger fort. Die Natur zeige jetzt wieder an, dass Leben immer wieder neu entstehe. Mit „Winter ade“, gespielt vom Posaunenchor unter Leitung von Ottmar Oehring, verabschiedeten alle mit dem Verbrennen des Schneemannes zumindest symbolisch die kalte Jahreszeit. Durchgefroren bei der Kälte zog es die Beteiligten schnell von draußen in das kuschlig warme Gemeindehaus. Dort warteten schon heiße Getränke und ein großes Angebot an köstlichem Kuchen auf die Teilnehmer des Zuges. eng