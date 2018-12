„Zusammenleben nachhaltig sichern“

Eine Anlaufstelle für Mütter oder Väter mit ihren Kindern entsteht derzeit im Schönauer Gryphiusweg 77-79. Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG baut dort ein dreigeschossiges, L-förmiges Gebäude, das nach seiner Fertigstellung von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betrieben wird. Die GBG investiert fünf Millionen Euro in das Projekt, das voraussichtlich im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein soll.

Lob für gute Kooperation

„Ich freue mich wie Bolle“, sagte der GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings sichtlich gut gelaunt beim ersten Spatenstich auf der Baustelle, die direkt gegenüber des Caritas-Zentrums Guter Hirte liegt. Er lobte das bisherige Engagement als „sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten“. Die Vorgeschichte habe zwar etwas länger gedauert: „Dann ging aber alles sehr schnell.“ Frings dankte nicht nur den Vertretern der Awo, den Mitarbeitern und dem Aufsichtsrat der GBG, sondern auch den politischen Vertretern, vor allem dem Gemeinderat, für die Unterstützung der Maßnahme.

Betroffenen Eltern stehen in dem barrierefreien Neubau bald 16 Appartements zur Verfügung, zum Konzept gehören neben Kinderspielzimmern, Beratungsräumen, Aufenthalts- und Mehrzweckbereichen auch Beratungsangebote. „Hier werden Schwangere und werdende Mütter in die Obhut der Awo genommen. Die Betroffenen können sich hier klar darüber werden, was das Kind für sie bedeutet. So wollen wir die Möglichkeit schaffen, das Zusammenleben von Eltern und Kindern nachhaltig zu sichern“, erklärte Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Alle Beteiligten sollten in die Lage versetzt werden, die Herausforderungen als Familie zu bewältigen und sich in vollem Umfang um den Nachwuchs kümmern zu können, so Freundlieb. Das Konzept passe zur „präventiven Grundausrichtung bei der Stadt Mannheim“.

Vermietung von vier Wohnungen

Neben den 16 Appartements entstehen in dem Neubau auch fünf weitere Wohnungen, die vermietet werden sollen: „Vier davon werden gefördert und für 7,50 Euro pro Quadratmeter vermietet“, erklärte Frings. Auch Grünflächen und ein angrenzender Kinderspielbereich gehören zu dem Areal, das früher eine Wiese war. Für die Menschen auf der Schönau sei das Angebot „sehr wichtig“: „Die Nutzung dieser Teilfläche bringt uns viel weiter“, sagte der GBG-Chef.

Das Jugendamt der Stadt Mannheim bringt betroffene Eltern und Kinder seit 1980 im Mutter-Kind-Haus im Gartenstädter Rottannenweg unter. Das Gebäude dort ist wegen baulicher Mängel allerdings langfristig nicht mehr nutzbar, erklärte Freundlieb. „Der Zahn der Zeit hat zu sehr daran genagt. Und eine Sanierung bei laufendem Betrieb ist nicht zu leisten“, so die Bürgermeisterin. Der bedarfsgerechte Neubau an der Ecke Gryphius- und Karlsberger Weg entspreche nun den modernen Anforderungen: „Hier ist urbanes Leben möglich, und soziale Aspekte sind mit verortet“, sagte Freundlieb und lobte die Schönau als „lebens- und liebenswerten Stadtteil“.

Falsches Bild des Stadtteils

Sowohl Freundlieb als auch Frings verurteilten das Bild des Stadtteils, das derzeit in Filmbeiträgen gezeigt werde: „Es wird der Wahrheit nicht gerecht und ist diskriminierend für die Bewohner hier“, so Freundlieb. Auch Frings bedauerte, dass die Schönau überregional ein so schlechtes Image habe: „Was wirklich passiert, das sieht man hier.“

Angelika Weinkötz, Vorstand des Awo-Kreisverbandes, war mit ihrem Vorstandskollegen Rolf Lang gekommen und bedankte sich bei allen Beteiligten von Stadt und GBG. Ihr Lob galt auch dem Gemeinderat und den Bezirksbeiräten, die sich ebenfalls für das Projekt starkgemacht hatten. „Das ist ein glücklicher Tag für uns. Alle freuen sich, dass es losgegangen ist.“

