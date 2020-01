1000 Euro für Bedürftige

1000 Euro für den guten Zweck und bedürftige Menschen – eine Spende in dieser Höhe haben die Mitglieder der Grünen Liste vor Kurzem im Beisein von Bürgermeister Hansjörg Höfer an das Sozialamt übergeben. Das Geld fließt in den Sozialfonds der Gemeinde und stammt aus der Aktion „HELPI HILFT“.

Sozialamt-Leiterin Christine Söllner freute sich über die Spende und erklärte: „Mit den Mitteln aus dem Fonds können wir hilfesuchenden Menschen unter die Arme greifen.“ Söllner verdeutlichte die Wichtigkeit dieser Einrichtung, denn „nicht alle Gemeinden haben so etwas“. Sie schilderte den Fall eines am Existenzminimum lebenden Rentners. Mit den Geldern aus dem Fonds konnte Söllner dem Mann beim Kauf eines neuen Kühlschrankes helfen.

„Solange es von der Bundesebene keine Gesetze gibt, Menschen ein würdiges Leben zu gewährleisten, werden wir wenigstens den Menschen vor Ort helfen“, lautete die Botschaft der Bürgermeisterstellvertreterin Fadime Tuncer an die Adresse der Bundesregierung.

Um Menschen in Not in der eigenen Gemeinde zu helfen und um ein Zeichen für Menschlichkeit zu setzen, rief Barbara Schenk-Zitsch (Die Grünen) im Mai 2009 die Spendenaktion „HELPI HILFT“ ins Leben. Der kleine grinsende Button lächelte fortan den Besuchern kultureller und politischer Veranstaltungen der Grünen Liste von den Eintrittskarten zu. Gerne zahlten die Besucher bei den Veranstaltungen der Grünen Liste für den Eintritt einen Euro mehr – das Geld floss schließlich als Spende ans Sozialamt, um vor Ort bedürftigen Menschen zu helfen.

Gläser statt Karten

Später kam von Seiten der Veranstalter die Idee auf, statt dem Euro auf der Eintrittskarte Spendengläser aufzustellen und diese durch die Reihen zu geben, was sich nachträglich als gute Idee erwies, waren doch am Ende jeder Veranstaltung die Gläser gut gefüllt. Seit 2009 kamen mit der Spendenaktion „HELPI HILFT“ insgesamt rund 9200 Euro an Geldern für bedürftige Menschen in Schriesheim zusammen. greg

