12. Weihnachtsdorf eröffnet

Von Gerlinde Gregor

„Holla, Bolla, Rumpelsack“ - vom alten Mann, der mit kräftigen Schritten durch den verschneiten Tannenwald stampft, singen die „Römerstrolche“ aus dem gleichnamigen Kindergarten. Doch anstatt zarter Schneeflocken, die sich auf den Dächern der Buden und den Köpfen der Besucher niederlassen, kommt ein kalter Regenschauer, der sich dann auch noch wie eine Dusche von den Planen auf die Besucher ergießt. Feucht also, aber dennoch fröhlich, ist der Start des 12. Schriesheimer Weihnachtsdorfes.

„Ihr habt mit eurem Gesang vielen Menschen große Freude bereitet“, dankt Bürgermeister Hansjörg Höfer, der die Veranstaltung auf dem Platz vor dem Rathaus eröffnet, den kleinen Sängern. Darüber hinaus würdigt er den „Vater“ dieses vorweihnachtlichen Events, Volker Paul. Inzwischen hat er sich aus der Organisation zurückgezogen und sie an ein neues Team übergeben.

„In der Vergangenheit hatte ich ja schon oft die Freude, dem Singen der kleinen Römerstrolche zu lauschen“, bekennt er in einem Grußwort: „Wie Ihr aber heute gesungen habt, das was einmalig“, lobt er.

Das schmuddelige Wetter am ersten Weihnachtsdorf-Wochenende kann dem Besucheransturm nichts anhaben. „Das Schriesheimer Weihnachtsdorf ist schöner und gemütlicher als der Heidelberger Weihnachtsmarkt“, schwärmt Annemarie Schwenger, die mit ihren Kegelschwestern gekommen ist. Und dieses Lob aus dem Mund einer waschechten Heidelbergerin, das will schon was heißen. „Besonders gefällt mir die fast schon familiäre Atmosphäre“, begründet sie: „Und dass hier weniger Wert auf Kommerz gelegt wird als in Heidelberg.“

Trotzdem fehlt es hier nicht an ausgefallenen Geschenken. Denn die gibt es zuhauf. An allen Tagen bleibt den Besuchern ausreichend Raum, um sich Inspirationen für das große Fest zu holen. Es gibt selbsthergestellte Liköre und Honig aus der Region, angeboten von Imkern, niedliche kleine Glücksbringer aus Filz, die sich auch hervorragend als Christbaumschmuck eignen, und viele andere Dinge für das Fest.

Krippen und Socken

Natürlich dürfen auch handgearbeitete Krippen in allen Größen und Preislagen mit den dazu gehörenden Krippenfiguren nicht fehlen. Und von wegen „Socken sind uncool“! „Socken sind der Burner“ sagt vielmehr die fleißige Strickerin. Die von ihr angebotenen Strümpfe gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Und so klappern ohne Unterlass ihre Stricknadeln.

Es duftet nach süßem Gebäck, nach Waffeln, und auch die leckeren Bratwürste finden ihre hungrigen Abnehmer. Belagert ist auch in diesem Jahr wieder der Glühweinstand der Markus-Paul-Stiftung. „Hier gibt es den besten Glühwein weit und breit“, schwärmt ein Mann, der sich seine durchgefrorene Hand wärmt.

Als die Dunkelheit über die Weinstadt hereinbricht und die vielen hundert Lämpchen das Weihnachtsdorf erstrahlen lassen, da wird es so richtig festlich. Nicht zuletzt dank einer Krippe mit niedlichen Eseln und wolligen Schafen, jedoch ohne die Heilige Familie.

Das Programm des Weihnachtsdorfes am zweiten Tag eröffnen ebenfalls die „Römerstrolche“. Und als am Abend die T-Band aufspielt, wird es vor der Bühne richtig eng.

Am späteren Abend streift der Weihnachtsmann durch das Getümmel und greift immer wieder in seinen Sack, um brave Kinder mit Schokolade und Äpfeln zu belohnen.

Nächstes Wochenende geht es in die zweite und letzte Runde. Erwartet werden die Jagdhornbläser und die Heidelberger „District, Pipes & Drums“. Die bringen dann wohl einen Hauch schottischer Highlands an die Badische Bergstraße.

Bilderstrecke unter morgenweb.de/schriesheim

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.12.2019