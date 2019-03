1200 Euro für Menschen in Not

Seit die Aktion „Helpi schenkt den Menschen in Not ein bisschen Glück“ vor zehn Jahren von der Stadträtin und stellvertretenden Bürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch ins Leben gerufen wurde, konnten rund 8000 Euro an die jeweilige Leiterin des Sozialamts übergeben werden, die mit dem Geld vielen Menschen am Rande der Gesellschaft aus großer Not helfen konnten. Im vergangenen Jahr kamen bei den Veranstaltungen der Grünen Liste 1200 Euro zusammen, die an die Leiterin des Sozialamtes Christine Söllner übergeben wurden. Hatte die Grüne Liste zu Beginn der Veranstaltungen je einen Euro mehr auf die Eintrittskarten erhoben, änderten sie das Konzept und stellten ein Spendenglas auf, in das jeder einen Beitrag einwerfen konnte.

Mehr als 500 Alleinerziehende

Doch lukrativer und spendenfreudiger waren die Gäste, als man überging, einen Klingelbeutel durch die Reihen gehen zu lassen. „Da hat man sich nicht lumpen lassen auch einen Schein wie der Nachbar in das Körbchen zu stecken“, scherzte der Kassier der Grünen Liste Volker Altmann und ergänzte, dass bei der letzten Veranstaltung, beim politischen Aschermittwoch, 400 Euro an Spenden eingegangen seien und das bei 140 Besuchern. Die Leiterin des Sozialamtes Söllner bedankte sich für die Spenden und versicherte, dass jeder Cent auch dort ankomme, wo er benötigt werde. Sie kenne die Not vieler Schriesheimer Bürger, darunter Alleinerziehende wie auch Rentner, die mit einer sehr kleinen Rente, die kaum zum Leben reiche, auskommen müssten. Sie schätzte die Zahl der Alleinerziehenden in Schriesheim auf mehr als 500. „Ein Problem sind die horrenden Mieten, die sich jemand, der eine Grundsicherung erhält, kaum mehr leisten kann“, klagte sie. Oft sei es ihnen nicht möglich, die Kosten für eine neue Brille zu tragen oder auch ein Rezept in der Apotheke einzulösen.

„Früher wurden dringend benötigte Dinge noch vom Amt bezuschusst und heute müssen sie das selbst tragen, obwohl das Geld nicht mal dazu reicht den Kühlschrank zu füllen“, bedauerte Söllner. Diese Menschen würden aus bitterer Not heraus das Sozialamt aufsuchen. Von den Spendengeldern werde Söllner Lebensmittelgutscheine kaufen, die in den beiden EDEKA Geschäften eingelöst werden können. Mit dieser Spende werde man Alleinerziehenden mit kleinen Kindern gerade kurz vor Ostern eine große Freude bereiten, da sei sie ganz sicher. Besonders beliebt seien auch die Schriesheimer Strahler, die zudem einen Besuch in einer Konditorei ermöglichen würden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019