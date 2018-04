13 Meter hoher Prachtbaum schmückt Rathausplatz

Anzeige

Das Gespann mit dem Maibaum zog, begleitet von den Zimmerleuten und den Kindern der Volkstanzgruppe, zum Rathaus, wo es freudig von den Schaulustigen erwartet wurde. Die Zimmerleute machten sich fachmännisch an die Vorbereitung, den Baum in die Verankerung zu hieven. Dann fragten sie nach kräftigen Mitstreitern, die sie unter den Gemeinderäten fanden. Nun hieß es „an die Seile“. Der Baum hob sich gefährlich, schwankte ein wenig und glitt dann unter Applaus in die Verankerung. Mit Holzblöcken wurde er stabilisiert, und dann schwang sich einer der Zimmerleute auf den Stamm und löste das Halteseil. Der erste Tanz unter dem Maibaum gehörte den kleinen Tänzerinnen der Volkstanzgruppe der Eintracht, die unter der Leitung von Sandra Hölzel und Michaela Brand einen Frühlingstanz vorführten. Vizebürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch dankte abschließend dem Verkehrsverein für sein Engagement. greg

