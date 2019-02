17 000 Besucher auf der Anlage

Der Schriesheimer Minigolfclub erlebt derzeit einen Höhenflug, einmal auf dem sportlichen Sektor und zum anderen als ein Ort, wo Jung wie Alt gerne ihre Freizeit verbringen. Dass das auch der Realität entspricht und keine Hirngespinste sind, das beweisen die Zahlen, die der Vorsitzende Michael Ritschel bei der Jahreshauptversammlung den Mitgliedern im Vereinsheim vorlegte. 17 000 Besucher konnten im vergangenen Jahr auf der traumhaft schönen Anlage gezählt werden.

Die Gäste kamen aber nicht nur, um sich hier sportlich zu betätigen. Im Minigolfpark wurden auch in der Grillhütte zünftige Familien- oder Firmenfeste wie Jubiläen und Geburtstage gefeiert. „Wir haben bereits Reservierungen für dieses Jahr“, konnte der Vorsitzende verkünden. Und diese gute Auslastung der Hütte hat für den Verein auch eine sehr positive Wirkung, die getätigten Investitionen haben sich bereits amortisiert.

Sportlicher Höhenflug

Auch sportlich befinden sich die Minigolfer von der Bergstraße in Siegeslaune. Die Senioren konnten ihren Status erhalten: Beim Turnier in Weinheim gelang ihnen nach einem Abstieg der Wiederaufstieg in die dritte Bundesliga, und Martin Fallenbüchel wurde Vizemeister in der Verbandsliga Badischer Meisterschaften. Das traditionelle BMW Knopf Turnier ist mittlerweile zu einem Selbstläufer geworden und kann von Jahr zu Jahr auf mehr Teilnehmern zählen. So waren es im zurückliegenden Jahr 70 Teilnehmer, die um den Pokal kämpften.

Diese Erfolge haben auch einen positiven Effekt: Die Zahl der aktiven Spieler hat sich auf 28 erhöht. „Was wir jetzt aber anstreben sollten, ist endlich die 100- Mitgliedermarke zu knacken“, wünschte Ritschel. Er gab den derzeitigen Mitgliederstand mit 94 an. Ferner wolle man das Sponsoring weiter ausbauen, fuhr Ritschel in seinen Ausführungen weiter fort. „Wir brauchen das Sponsoring, wenn wir unseren auswärtigen Spielern etwas bieten wollen“, untermauerte er das Ansinnen.

Minigolf-Elite kommt

Und er verwies darauf, dass es dem Verein gelungen sei, vom 1. bis 4. Juli 2020 die Minigolfelite nach Schriesheim in den Minigolfpark zu holen. Ausgetragen werden die Deutschen Meisterschaften der Allgemeinen Klasse (Damen und Herren). Man erwartet rund 120 Sportlerinnen und Sportler, und diese Großveranstaltung wird sehr viel an Vorbereitung und Organisation von allen Helfern abverlangen. In diesem Jahr stehen auch noch weitere bauliche Maßnahmen an, und zwar geht es hier um den dritten Abschnitt der letzten sechs zu erneuernden Filzbahnen. „Die Finanzierung steht, Anträge sind beim Deutschen Sportbund eingegangen, und Gelder wurden dafür auch im Schriesheimer Haushalt eingestellt“, informierte er.

Was künftig noch aussteht, ist die Erneuerung der alten Eternitbahn, an der der Zahn der Zeit tüchtig genagt hat. „Die Eternitplatten müssten ausgetauscht werden“,informierte Ritschel weiter und er gab die voraussichtlichen Kosten mit 14 000 Euro an. Neu im Terminkalender wird Anfang Dezember der erste FunSport Filzcup auf der Schriesheimer Anlage sein, an dem jeder teilnehmen kann. Gespielt werden zwei Runden, und der Ausrichter stellt auch die Preise zur Verfügung.

Gewählt wurden der zweite Vorsitzende Rainer Ritschel und der dritte Vorsitzende Thilo Killmaier. Die Position des Jugendwarts konnte nicht besetzt werden; diese fällt kommissarisch an den ersten Vorsitzenden Michael Ritschel. Für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde in Abwesenheit Bernhard Liebetrau.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019