1700 kunterbunte Plastikeier schwimmen im Kandelbach

1700 bunte Plastikeier, so viele wie nie zuvor, sind an Ostern im Kanzelbach in Schriesheim auf eine abenteuerliche Reise gegangen. An der Hübsch‘schen Mühle nahmen sie Helfer des Fördervereins der Kinderschachtel wieder in Empfang, holten sie an Land und registrierten sie.

Sonne und recht milde Temperaturen lockten viele Familien mit ihren Kindern am Karsamstag zum Startplatz in der Talstraße. Bereits zum 12. Mal veranstaltete der Förderverein der Kinderschachtel das beliebte Ostereier-um-die-Wette-Schwimmen, das mittlerweile fast schon ein kleines Volksfest geworden ist.

Vor zwölf Jahren aus der Not heraus geboren, um Gelder für die etwas herunter gekommene Außenanlage des städtischen Kindergartens zu sammeln, ist das Spektakel heute nicht mehr wegzudenken, handelt es sich doch um eine echte Attraktion mit Spiel, Spaß und Spannung.