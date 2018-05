1878 als Gemeinschaftsschule entstanden

Anzeige

Es ist kein rundes Jubiläum, aber trotzdem ein erstaunliches; vielleicht wurde neben den ganzen Diskussionen um die Sanierung des maroden Kurpfalz-Schulzentrums vergessen, dass heuer eine andere Bildungseinrichtung ein vergleichsweise biblisches Alter erreicht: Die Strahlenberger Grundschule wird 140 Jahre alt.

Es sei „ein seltenes Ereignis in der heutigen Zeit“, dass ein öffentliches Gebäude so alt werde, schrieb der damalige Bürgermeister Peter Riehl 1978 in der Festschrift zum 100. Geburtstag. Der „Jahrhundertbau“ verdankte seine Existenz dem Schulgesetz von 1876, das landesweit die Gemeinschaftsschulen einführte. Die Namensgleichheit mit der heutigen Schulform ist vermutlich zufällig – damals ging es um die Aufhebung der Konfessionsschulen. Ab 1699 gab es in Schriesheim vier davon, eine reformierte, eine lutherische, eine jüdische und eine katholische.

Die erste Dorfschule ist dagegen schon 1556 urkundlich belegt. Bartel Rauch war Lehrer, Kaplan und Glöckner, und seine Schüler – ausschließlich männlich – bezahlten ihn in Holz und jährlich einem Pfund Heller. Das Haus in der Schulgasse 8 wurde im Dreißigjährigen Krieg zerstört, und die nächsten Jahre waren von Provisorien geprägt. Die reformierte und die lutherische Schule litten unter Geldmangel, schlecht bezahlten und entsprechend motivierten Lehrern.