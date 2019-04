2000 Ostereier bringen Glück und Geld

2000 bunte Eier im Kanzelbach, viele hundert strahlende Gesichter am Ufer, schönstes Frühlingswetter und Spannung bis zum Schluss: Auch bei der mittlerweile 13. Auflage des Ostereier-Rennens im Herzen von Schriesheim gab es am Ende nur Gewinner. Keine Spur von Unglück also, das die 13 ja angeblich bringen soll.

Glücksgefühle hatten beim Finale nicht nur die Organisatoren, sondern auch die Teilnehmer, die ein Ei für einen Euro erworben hatten und zu den Gewinnern zählten. Zunächst aber ging es um das ebenso spannende wie ungewöhnliche Wettrennen. Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer gab mit Unterstützung der Kinder den Startschuss, und schon kullerten die bunten Eier aus zwei großen Bottichen und einem Korb hinunter in den Bach. Kaum waren sie zu Wasser gelassen, da feuerten vor allem die vielen Kinder vom Ufer aus lautstark ihre Exemplare an, und das auf der langen Reise bis zum Steg an der Hüb‘schen Mühle. Unterwegs erhielten die Eier von im Bach stehenden Unterstützern einen kleinen Schubs, um sie wieder auf den richtigen Weg und in Fahrt zu bringen.

Wieder an Land, notierten weitere Helfer die Startnummern der Eier in der Reihenfolge der Ankunft. Für diejenigen, deren Eier zuerst aus dem Wasser geholt wurden, sollte es sich wirklich lohnen. In diesem Jahr winkten 500 teils attraktive und wertvolle Preise im Gesamtwert von 5200 Euro. Möglich machten das rund 180 kleinere wie große Gewerbebetriebe. So hatten die Teilnehmer zum Beispiel die Chance, einen Kindergeburtstag für sechs Personen in der Sprungbude Heidelberg, Gutscheine oder auch Schulranzen zu gewinnen, und das grenzte an einen Rekord. Denn jedes vierte Ei brachte einen Gewinn.

Aus der Not geboren

Vor 13 Jahren aus einer Not heraus geboren, ist das Ostereier-Wettschwimmen zu einem Event geworden, das niemand mehr missen möchte. Die Idee, Gelder für den Bau einer Abenteuer-Außenanlage im Kindergarten Kinderschachtel zu organisieren, hatte damals der Förderverein, der so das Ostereier-um-die-Wette-Schwimmen ins Leben rief. Von Jahr zu Jahr entwickelt es sich seitdem mehr und mehr zu einem kleinen Volksfest.

Die Vorsitzende des Fördervereins, Eva Groß, dankte noch vor dem Startschuss ihren Helfern, den Sponsoren und den Geschäftsleuten für ihre Bereitschaft, Gewinne zur Verfügung zu stellen. „Mit den Einnahmen können wir Aktivitäten finanzieren und Spielgeräte für den Kindergarten anschaffen, für die im normalen Etat kein Geld enthalten ist“, sagte sie und übergab Bürgermeister Hansjörg Höfer ein Ei mit der Startnummer „1“, das er dankend annahm. Leider habe er bislang noch nichts gewonnen, doch dabei sein sei alles“, bemerkte der Bürgermeister.

Viele fleißige Helfer hatten am Vormittag auf dem Festplatz Tische und Bänke aufgebaut. Um sich die Wartezeit auf die Bekanntgabe der Preise zu verkürzen, konnten die Kleinen ein paar Runden auf dem Kinderkarussell drehen, während den Erwachsenen das Warten mit Kuchen, Waffeln und Getränken versüßt wurde. Nach einer knappen halben Stunde erreichten die ersten Eier das Ziel und wurden aus dem Wasser geholt. Mit Tänzen überbrückten die Volkstanzkinder des MGV Eintracht Schriesheim die Wartezeit.

