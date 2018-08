2018er – „Jahrgang mit Potenzial“

Die Winzergenossenschaft Schriesheim wird ihre Weinlese am 4. September beginnen, für den „Federweißen“ bereits am 28. August. „Der 2018er hat das Potenzial für einen Superjahrgang“, betont Geschäftsführer Harald Weiss gestern vor der Presse – „allerdings nur dann, wenn jetzt nichts Dramatisches mehr geschieht.“ Denn wenn die Hitze ungebrochen weiter anhält oder Starkregen kommt, wäre die Lage anders.

Bis jetzt jedoch sieht es gut aus. Die optimale Winterfeuchtigkeit bildete eine positive Grundlage. „Wäre dem nicht so gewesen, hätten wir bei der jetzigen Trockenheit schon größere Probleme“, betont Weiss. Die Blüte erfolgte 16 Tage früher also sonst, vom Austrieb bis zur Blüte dauerte es nur 30 statt sonst 50 Tage. „Das bedeutete Akkordarbeit für die im Weinberg Tätigen“, erläutert WG-Aufsichtsratschef Winfried Krämer.

Zu viel Sonne ist auch nicht gut

Der Zustand der Trauben ist sehr unterschiedlich – variiert nicht nur von Sorte zu Sorte, sondern auch von Lage zu Lage und sogar Rebstock zu Rebstock. Beim Spätburgunder liegt die Qualität derzeit zwischen 68 und 87 Grad Oechsle, beim Grauburgunder zwischen 75 und 88 Grad.

Natürlich bedeutet viel Sonne grundsätzlich jede Menge zusätzlicher Power in den Trauben. Allerdings ist dies nicht für jedes Produkt erwünscht: „Bei einem Rosé darf es nicht zu viel werden“, erläutert Weiss: „Und für einen Sekt reichen beim Riesling bereits 80 bis 85 Grad.“

Die Hitze hat aber auch durchaus positive Folgen. „Die Kirschessigfliege, die in den letzten Jahren ein großes Problem war, gibt es nicht“, berichtet Weiss; „Ihr ist es zu trocken und zu heiß.“ „Das kann sich allerdings ganz schnell wieder ändern, wenn Regen kommt“, mahnt der neue Vorstand Karlheinz Spieß.

Zudem gedeihen bei der aktuellen Hitze Wespen und Bienen. Diese bohren die Beeren an, und diese Verletzungen an der Schale können bei Feuchtigkeit negative Folgen haben.

Dennoch hoffen die Winzer auf Regen – in verträglichen Mengen. Denn inzwischen macht die Trockenheit den Reben doch zu schaffen. „Uns fehlt etwa die Hälfte der sonstigen Regenmenge“, so Spieß.

„Zehn bis 20 Liter nötig“

Besonders betroffen sind die jungen Reben auf den Querterrassen an dem vor einigen Jahren rebflurbereinigten Kuhberg, aber auch alte Reben mit tiefen Wurzeln wie im Mergel leiden bereits. „Was wir jetzt bräuchten, ist ein moderater Regen, so zehn bis 20 Liter“, betont Spieß. Ein Starkregen jedoch wäre verheerend: „Es ist alles offen“, so Weiss.

Noch wichtiger als in den Vorjahren ist daher die Flexibilität der Winzer: „Je nach Wetterlage kann es sein, dass wir von einem Tag auf den anderen umdisponieren müssen“, erläutert Weiss. Wobei dem Vorstand natürlich klar ist, dass dies besonders für die Hobbywinzer eine große Herausforderung ist: „Wir sind jedoch bestrebt, auch für jede noch so kleine Anbaufläche eine gute Lösung zu finden“, versichert Weiss.

Am 4. September soll es nun losgehen mit den Sorten St. Laurent und Dornfelder. Anders als mancher denken mag, ist dies zwar der früheste Termin seit Jahrzehnten, aber eben doch nur ein wenig: 2007 ging es am 5., 2011 am 6. September los.

Für die Flexibilität notwendig ist eine optimale Erreichbarkeit. Die Mehrzahl der abliefernden Winzer kann bereits per Mail informiert werden. Und wenn alles gut läuft, dann hat der 2018er alles Zeug, ein Super-Jahrgang zu werden – sowohl was Qualität als auch Menge angeht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018