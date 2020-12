Rathaus Schriesheim, 10.30 Uhr. Bürgermeister Hansjörg Höfer hat zum Pressegespräch über die finanzielle Lage der Stadt geladen. Als Journalist erwartet man davon das übliche Klagen, nach dem Motto: Bund und Land lassen die Kommunen im Stich. Und dann auch noch Corona. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: „2020 lief noch besser als 2019“, formuliert Stadtkämmerer Volker Arras. Und das lief schon gut.

„Es sah gut aus“, urteilt Arras über 2019: „Wenn‘s so weiter gehen würde“, hoffte der Kämmerer Anfang 2020. Bis Corona kam. Und Panik ausbrach: Zusätzliche Ausgaben für Hygiene und Umstrukturierungen, Wegbrechen von Einnahmen etwa bei Kindergarten-Gebühren und – befürchtet – bei Steuereinnahmen.

Arras beschreibt sehr anschaulich, wie das damals vor sich ging: Ursprünglich rechnete er mit drei Millionen Euro Gewerbesteuer. Als Corona kam, stutzte er den Ansatz auf zwei Millionen zurück. Nach den ersten positiven Zahlungseingängen erhöhte er den Ansatz wieder auf vier Millionen. „Derzeit sind wir bei 7,2 Millionen“, berichtet Arras – auf Grund einer nicht erwarteten Einmalzahlung. Und dann kamen auch noch 1,5 Millionen Euro als Gewerbesteuer-Ausgleich vom Land.

Jo-Jo-Effekt bei Gewerbesteuer

Allerdings weist Arras auf einen Punkt hin: Hohe Gewerbesteuereinnahmen in einem Jahr bewirken als Folge des Finanzausgleichs hohe Belastungen im Jahr darauf: „Von 100 Euro Gewerbesteuer bleiben am Ende lediglich zehn Euro wirklich bei der Kommune hängen.“

Zudem gibt es natürlich auch Corona-Folgen, die im Haushalt negativ zu Buche schlagen: Arras nennt den Ausfall an Kindergarten-Gebühren und die erhöhten Ausgaben für Hygienemaßnahmen. „Doch das geht nicht in die Hunderttausende“, sagt der Kämmerer. Und für den Einnahmeausfall bei den Kindergärten gab es 300 000 Euro vom Land.

Doch Arras wäre nicht der erfahrene Stadtkämmerer, der er ist, wenn er nicht wüsste, wie schnell sich das aktuelle Bild ändern kann, wo die strukturellen Risiken liegen: „Bis 2030 müssen wir Investitionen in Höhe von 68 Millionen Euro stemmen“, nennt er eine davon. Dazu zählen unaufschiebbare Aufgaben wie die Anlage eines Rückhaltebeckens oder der Neubau eines Kindergartens. Vom Mammutprojekt der Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum ganz zu schweigen.

Von den 21,5 Millionen Euro Gesamtkosten dafür bleiben 12,5 Millionen an der Stadt hängen. Allerdings rechnet Arras mit weiteren Mitteln aus dem Ausgleichsstock. Eine bis vor kurzem angedachte Finanzquelle wird es jedoch vorerst nicht geben: das Neubaugebiet Süd. In seiner Amtszeit werde es auf keinen Fall mehr aufs Gleis gesetzt, betont Höfer: „Allenfalls die Grundsatzdiskussion könnte beginnen.“ Aus diesem Grund wurden die Einnahmen durch Grundstücksverkäufe in Süd bereits aus dem Zehn-Jahres-Plan herausgenommen.

Eine weitere Unsicherheit bildet die Frage, wie es angesichts der Krise bestimmter Branchen mit der Einkommenssteuer weitergeht, für einen gehobenen Wohnstandort wie Schriesheim die eigentlich wichtige Einnahmequelle. Allerdings habe das Land in diesem Punkt gerade vor kurzem wieder positive Signale gesandt. „Das bringe ich persönlich aber nicht zusammen mit dem, was ich hier vor Ort etwa im Bereich Gastronomie erlebe“, bekennt Arras.

Auch der Schuldenstand darf nicht übersehen werden: Ende 2019 standen die Stadt und ihre Werke (Wasser, Abwasser) mit 26,4 Millionen Euro in der Kreide, die Stadt alleine mit 9,7 Millionen. Ende dieses Jahres wird die magische Grenze von zehn Millionen durchbrochen, am 31. Dezember werden es 12,8 Millionen Euro sein. Doch bei einem aktuellen Zinssatz von -0,4 Prozent wäre es nicht sinnvoll, auf neue Kredite für Investitionen zu verzichten.

Und wie sieht die Zukunft aus? „Eine Gewerbesteuererhöhung ist nicht geplant“, versichert Höfer. Mit einem Hebesatz von 360 liegt die Weinstadt bereits mit an der Spitze im Kreis. „Dennoch würde ich es machen, wenn es nötig wäre“, versichert Höfer, dessen Amtszeit Anfang 2022 endet: „Aber es ist nicht nötig.“

