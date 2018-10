Eine Alkoholfahrt ist am Freitagabend in Schriesheim mit drei stark beschädigten Autos, insgesamt 23 000 Euro Sachschaden und der Diagnose von 0,52 Promille beim Unfallverursacher zu Ende gegangen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 77 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 22.25 Uhr auf der Römerstraße in Schriesheim und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen an der Straße geparkten VW.

Anschließend rammte der 77-Jährige, anstatt anzuhalten, frontal einen ebenfalls geparkten Peugeot Kleinbus und blieb dort stehen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei, ergab ein freiwilliger Atem-Alkoholtest 0,52 Promille bei dem 77-jährigen Autofahrer, weshalb er seinen Führerschein bereits vor Ort abgeben musste und nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen hat. Sein Wagen wurde abgeschleppt. red/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018