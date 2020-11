240 Seiten spannende Geschichte im Jahrbuch 2020

Aktuelle Einflüsse gehen auch an einem Projekt nicht vorbei, das sich mit der Geschichte beschäftigt. Üblicherweise wird das vom Stadtarchiv herausgegebene „Schriesheimer Jahrbuch“ im Ratssaal in einer öffentlichen Feierstunde mit Musik vorgestellt. Wegen Corona ist das natürlich nicht möglich. So sind Bürgermeister Hansjörg Höfer, Stadtarchivar Dirk Hecht und Mitarbeiterin Andrea Bäuerle die einzigen in dem großen Raum, um die 24. Folge dieser Erfolgsreihe zu präsentieren.

Nicht dabei sind diesmal die Autoren, was den Verantwortlichen besonders leid tut. Die öffentliche Würdigung ist nämlich – abgesehen von einer Flasche Wein – der einzige „Lohn“ für ihren Einsatz, den alle ehrenamtlich leisten. Das gilt auch für Rathaus-Mitarbeiterin Andrea Bäuerle. Eigentlich in der Verwaltungsstelle Altenbach tätig, ist sie aus Interesse an der Sache seit Jahren für das Projekt aktiv, gestaltet mit ihrem Ehemann Clemens den Satz druckfertig, was viele Kosten spart.

Fester Stamm und neue Autoren

Immer wieder qualifizierte Autoren und interessante Themen zu finden, ist für Stadtarchivar Dirk Hecht eine ständige Aufgabe. Natürlich gibt es einen treuen Stamm bewährter Autoren wie Gerhard Merkel, Joachim Maier und Monika Stärker-Weineck. Doch es kommen immer wieder neue hinzu. So etwa Lukas Schmidt, der als Abiturient seinen ersten Text beisteuerte und nun, gegen Ende seiner Ausbildung, immer noch dabei ist. Nachwuchswerbung ist denn auch der Sinn des Beitrages der Klasse 10 b und ihres Lehrers über das Kurpfalz-Gymnasium. Und zuweilen entsteht ein Beitrag aus einer Recherche Auswärtiger im Stadtarchiv. Etwa, als Studenten sich nach einem interessanten Thema umsahen: Heraus kam ein Beitrag über Brieftauben in Schriesheim – ein Thema, das nur auf den ersten Blick nicht vom Stuhl haut, aber bei der Lektüre dennoch fesselt, wenn ihr Einsatz im Ersten Weltkrieg geschildert wird.

Traditioneller Schwerpunkt im Jahrbuch ist die NS-Zeit. Unter dem modernen Slogan „Lost Places“ wird der Schießstand behandelt, der 1937 errichtet wurde. Und die Protokolle der Feuerwehr 1938-40 umfassen die Zeit des Kriegsbeginns.

Menschliche Schicksale

Besonders stark ist das Werk, wo es menschliche Schicksale beschreibt – sei es der Jude Leopold Oppenheimer, der für Deutschland im Ersten Weltkrieg fällt (was seiner Familie nach 1933 nicht gedankt wird), oder jene Catherine Wortz, die, 1846 in Schriesheim geboren, nach Australien auswandert. Oder aber die Erinnerungen der Enkelin jenes Wirtes, der einst den „Adler“ betrieb (der ja in diesem Jahr abgerissen wurde).

Keinen Beitrag gibt es dagegen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes, der andere Jahrbücher wie etwa das in Ladenburg prägt. Hecht verweist auf die Themenausgabe zum 60. Jahrestag 2005. Zudem ist der damalige Jahrbuchbeitrag mit Erinnerungen des Zeitzeugen Fritz Hartmann gerade als Sonderdruck erschienen.

Gibt es noch Themen, die man gerne behandeln würde? Hansjörg Höfer nennt die Zeit direkt nach den Weltkriegen, also die 1920er und 1950er Jahre. Und vielleicht gibt es ja mal einen Beitrag über unsere Tage: „Schriesheim in der Corona-Krise.“

