30 000 Euro für neues DRK-Fahrzeug

Das Deutsche Rote Kreuz in Schriesheim erhält von der Stadt einen Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro für die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges. Einem entsprechenden Antrag des DRK-Ortsvereins stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung gestern Abend einmütig zu.

Bestimmt ist das Fahrzeug für den sogenannten Ersthelfer, der vom örtlichen DRK ehrenamtlich gestellt wird. Auf Grund seiner Stationierung vor Ort ist er oft als erster beim Patienten und bereitet dort den Einsatz des regulären Rettungswagens vor. Die Zahl seiner Einsätze beläuft sich auf bis zu 290 pro Jahr, auch und vor allem in der Nacht.

Bisher ist dieser Ersthelfer in einem 2014 gebraucht erworbenen Fahrzeug unterwegs, das allerdings nun nicht mehr einsatzfähig ist. Die Kosten für eine Neuanschaffung belaufen sich auf 38 000 Euro. 8000 Euro kann der DRK-Ortsverein aus den durch sein Engagement erwirtschafteten Mitteln selbst finanzieren, die übrigen 30 000 beantragte er jedoch bei der Stadt.