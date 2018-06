33 Kandidaten wollen mitreden

Anzeige

Kinder von Kommunalpolitikern

Numaan Ahmad Asghar ist zum ersten Mal am Start, das Interesse an der Kommunalpolitik scheint aber in der Familie zu liegen – Farina, die Schwester des 14-Jährigen, gehört dem noch amtierenden JGR an. Auch bei Felicia Fierro (11) und dem zehnjährigen Finn Spingel mag es am Abendbrottisch oft um Politik gehen – die Tochter von CDU-Vorstandsmitglied Nina Fierro-Mack und der Sohn von CDU-Stadtrat Frank Spingel nehmen nun selbstbewusst das Mikro in die Hand: Finn hätte gerne mehr Tischtennisplatten und eine Skaterbahn, Felicia macht sich stark für eine Gleichbehandlung behinderter und nicht-behinderter Kinder. Auch nicht unbekannt dürfte der Name von Miriam Knapp sein: Die 14-Jährige kandidierte bereits für das Gremium, möchte sich für Kinder und Jugendliche einsetzen und Partys für sie organisieren.

Zu den JGR-Kandidaten zählen die 14-jährigen Lea Hanff und Mathilda Wühl, denen ein Treffpunkt für Jugendliche am Herzen liegt, sowie Simon Mull, der sich für Sportangebote einsetzen will. Alexander Gernold ist 16 und möchte den Ausbau der Schulen und Sportanlagen voranbringen, während die ein Jahr jüngere Greta Behringer alle Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten will und die gleichaltrige Johanna Schmidt auch an die Kinder in den Ortsteilen denkt. Freies WLan hat sich Kilian Wachter (16) auf die Fahnen geschrieben, wie auch der ebenfalls 16-jährige Elliott Higgins. Einziger Student in der Runde ist Ilyas Tokus (18), der der Stimme von Kindern und Jugendlichen „mehr Gewicht verleihen“ möchte.

Außer Finn gibt es sage und schreibe neun weitere Zehnjährige: Maximiliane Wachter, Leo Burger, Michael Schmitt, André Leon Singer, Sophia Tokareva, Anna Dalichow, Pauline Büsener, Julia Blim und Tobias Baar. Ihre Ziele sind eine attraktivere Stadt und ein sicherer Schulweg, Skateboard-Turniere oder bessere Spielplätze.

Eindrucksvoll ist auch die Vorstellung der etwas Älteren: Magdalena van Ghemen, Mika Kühnle, Marek Hölzel, Niall Hiley und Noah Schwarz sind elf und haben ebenfalls klare Vorstellungen: Sie wollen mehr Spendenaktionen, ein Klettergerüst oder einen Bolzplatz an der Kurpfalz-Realschule. Komplettiert wird die Runde durch zwei weitere Zwölfjährige: Tim Schollenberger hätte vor Ort gerne eine Mountainbikestrecke, und Maximilian Merkel will sich für Tischtennisplatten und einen Fußballplatz im Baugebiet Nord einsetzen. Die aktuellen Zustände gefallen ihm gar nicht: „Da wird viel gemeckert, wenn wir spielen.“

