360 Eier verschenkt

Zweimal im Jahr mischt sich der Bund der Selbstständigen (BdS) unters Volk und verteilt kleine Geschenke. Im Advent als Nikolaus und Engel, am Karsamstag als Osterhase. Im Kostüm des „Schmunzelhasen“ schlenderte Christa von Schachtmeyer über den Wochenmarkt, wo es am Samstag vor Ostern geruhsam zuging. Ohne Hektik bummelten die Schriesheimer über den Wochenmarkt, um sich vor den Feiertagen mit frischen Obst und Gemüse einzudecken.

Der BdS-Vorsitzende Rolf Edelmann und seine Osterhäsin hatten rund 360 bunte Ostereier im Gepäck, die nicht nur an die Kinder, sondern auch an Erwachsen verteilt wurden. „Im vergangenen Jahr waren es noch knapp 500 Eier, doch es blieben viele übrig“, erinnerte sich Edelmann, und so wurden diesmal entsprechend weniger besorgt. „Sonst müssen wir die übrig gebliebenen wieder selbst aufessen“, scherzte der BdS-Chef, und dazu verspüre niemand auch nur die geringste Lust.

Gabe aus dem Weidenkorb

„Willst du ein Osterei“, fragte die Häsin Christa von Schachtmeyer die Kinder und hielt ihnen einen Weidenkorb voller bunter Eier hin. Nach kurzem Zögern und der Zustimmung ihrer Mutter griffen sie hinein und wählten ein Ei ihrer Lieblingsfarbe. Auch die Mutter durfte sich ein Ostergeschenk nehmen.

Für die Mitglieder des BdS ist nach dem Mathaisemarkt vor dem Mathaisemarkt. Laut BdS-Chef Edelmann war die jüngste Auflage des Frühlingsfestes mit Gewerbeschau „ein ganz normaler Mathaisemarkt, weder schlecht noch gut“. Einen Ansturm auf das Ausstellungszelt habe es an dem stürmischen Sonntag gegeben. „Da wurde das Zelt regelrecht überrannt“ schilderte er, und so musste er zeitweise als „Türsteher“ fungieren. Für die Mittelstandkundgebgung Baden-Württembergs CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann gewonnen zu haben, sei ein Glücksfall gewesen, kommentierte Edelmann, denn die Politikerin habe vielen Gewerbetreibenden aus der Seele gesprochen. greg

Info: Infos im Internet: www.bds-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019