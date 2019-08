53-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Bei ihrer Fahrt auf der L 536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim ist eine 53-Jährige mit ihrem Toyota in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 8.30 Uhr. Im Bericht der Beamten heißt es weiter, dass beim Eintreffen der Polizeistreife bereits Sanitäter vor Ort waren, die Frau versorgten und sie im Anschluss in ein Krankenhaus einlieferten. Ihren nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem Schaden von mehreren tausend Euro entstand, transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. red/pol

