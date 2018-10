69-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Zusammenstoß auf der B 3 ist am Montag ein 69-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern berichtete, war der Mann in seinem Golf gegen 11 Uhr auf dem Weg von Schriesheim nach Dossenheim, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und im 30 Grad-Winkel auf den Audi eines 78-Jährigen fuhr. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Ortseingang. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf mehr als 10 000 Euro schätzt. Der Straßenbahnverkehr der RNV war während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle eingestellt, da der Audi auf den Schienen zum Stillstand gekommen war. Das Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 06201/100 30 zu melden.

Rund zwei Stunden zuvor war es an der Einmündung des Schlittwegs in die Landstraße ebenfalls zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein aus Schriesheim stammender VW Polo-Fahrer beim Linksabbiegen einen ordnungsgemäß fahrenden Audi übersehen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 12 000 Euro.

Da verschiedene Betriebsflüssigkeiten aus den Fahrzeugen ausgelaufen waren, wurde eine Spezialfirma zur Säuberung und Beseitigung hinzugezogen. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018