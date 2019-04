720 Seiten bedeuten das Ende von Legenden und Mythen

Deutschland ist ihre Heimat, für ihre Familie Schriesheim 300 Jahre lang. Ihr fühlt sie sich verbunden trotz aller Demütigung, Entrechtung, am Ende auch existenzieller Bedrohung. Noch in deren direktem Angesicht, im Internierungslager Gurs, schreibt Mathilde Strauss, geborene Oppenheimer, Anfang der 1940er Jahre an Verwandte: „Nach Amerika will ich nicht.“ Bald darauf werden sie und ihre Tochter wie sechs Millionen zu Opfern des Holocaust.

Der Brief – er ist eines der erschütternden Dokumente zum Schicksal der jüdischen Bürger Schriesheims, das Professor Joachim Maier bei der öffentlichen Präsentation seines Buches über die Opfer der Judenverfolgung und der Euthanasie in Schriesheim vorstellt. Das Werk wird in der Stadt bereits mit großem Interesse, ja mit Spannung erwartet.

Davon zeugen gut 200 Besucher, die sich in der Aula des Kurpfalz-Bildungszentrums einfinden – so überraschend viele, das mehrfach weitere Stühle gebracht werden müssen. „Wir haben eine Auflage von 1300 Stück gewählt“, sagt Harald Funke, der Vertreter des Verlags Regionalkultur, nach der musikalischen Eröffnung durch das Streichquartett des Kurpfalz-Gymnasiums: „Aber wenn ich mich im Raum umschaue, weiß ich nicht, ob das reicht.“

Aufwendige Ausgestaltung

Selbst in der umfangreichen historischen Veröffentlichungsreihe seines Verlagshauses sei das Werk ein „unverwechselbares Unikat“ – schon äußerlich: mit 720 Seiten und 500 Bildern, selbst die schwarz-weißen vierfarbig bearbeitet, um Tiefenschärfe zu erhalten. Auch inhaltlich sei es dem Autor „mit viel Empathie gelungen, die Opfer vor unseren Augen wieder aufleben zu lassen.“

Das Werk ist das endgültige Ende von Mythen und Legenden, macht die langjährige Stadtarchivarin Ursula Abele seine Bedeutung klar. Sie erinnert an das in der Stadt bis in die 2000er Jahre wiederholte Gerede „Alle Schriesheimer Juden haben sich rechtzeitig retten können“ oder „Aus Schriesheim ist niemand in ein Lager gekommen“. Dadurch habe man sich zu lange der Notwendigkeit entledigen können, sich mit der Realität auseinandersetzen: „Aber das war politisch so gewollt.“

Mit diesem Buch ist damit nun endgültig Schluss: „Wissen gehört zur Erinnerung, es schützt vor Verharmlosung, vor Legenden, vor Mythen.“ Die schmerzliche Erkenntnis lautet: „Das Unrecht ist in Schriesheim geschehen – von Schriesheimern an Schriesheimern“.

Das Sterben der Jüdischen Gemeinde sei „ein Verlust für Schriesheim, Schriesheim ist dadurch ärmer geworden.“ Die Erinnerung daran müsse daher „um unserer selbst willen“ erfolgen. Und sie ist durchaus aktuell: Die Darstellung dessen, „wie in nur sechs Jahren eine 300 Jahre währende Tradition des Zusammenlebens zerstört werden kann“, zeige, „in welch kurzer Zeit eine Gesellschaft zerbrechen, wie Anstand verloren gehen kann.“

Dass Schriesheim sich dieser Geschichte bewusst ist, das macht Bürgermeister Hansjörg Höfer deutlich, indem er darauf verweist, dass das Werk vom Gemeinderat einstimmig unterstützt wurde und seine Präsentation eine offizielle Veranstaltung der Stadt sei, organisiert und mit einer Ausstellung umrahmt von Mitarbeitern der Verwaltung.

„Das Gedenken an die damaligen Geschehnisse ist ein Teil des Selbstverständnisses unserer Stadt“, betont der Bürgermeister: „Erinnerung ist der elementare Bestandteil gerade einer Gesellschaft, die nach vorne schaut“, betont Höfer zudem deren Aktualität: „Das Werk ist ein Beitrag gegen das Vergessen – gerade in Zeiten, in denen manche die Vergangenheit umdeuten wollen.“

Maier selbst dankt Höfer für dessen großen persönlichen Einsatz für das Projekt sowie dem Gemeinderat für die einmütige Unterstützung: Das ist nicht selbstverständlich – und für den Autor trotz aller Tragik des Inhalts seines Werkes daher auch ein Zeichen der Hoffnung.

