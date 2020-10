73-Jähriger von Dieb hereingelegt

Ein 73-Jähriger ist am Montagnachmittag in Schriesheim Opfer eines Trickdiebs geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 73-Jährige gegen 13.45 Uhr von einem Unbekannten vor einem Lebensmittelmarkt in der Bismarckstraße angesprochen und nach der Nummer einer örtlichen Krankenkassenfiliale gefragt. Das Opfer öffnete daraufhin seine Geldbörse, um auf der Krankenkassenkarte nach der Rufnummer zu sehen. Dabei stand der Unbekannte vor ihm, hielt einen Stadtplan in der Hand und verdeckte damit die Sicht auf die Geldbörse.

Beim Weggehen bemerkte der Geschädigte, dass in seiner Geldbörse einige Geldscheine fehlten und der Unbekannte diese in der Hand hielt. Das Opfer folgte dem Dieb noch, musste die Verfolgung allerdings abbrechen.

„Gepflegtes Äußeres“

Die Polizei beschreibt den unbekannten Dieb wie folgt: Er ist etwa 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Die Ermittler bezeichnen sein Äußeres als „süd- oder südosteuropäisch“. Der Gesuchte habe ein gepflegtes Äußeres, sprach gebrochen Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt einen grau-blauen Anzug. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Nummer 06201/10 03-0 zu melden. pol/tge

