80-jähriger missachtet Vorfahrt

An der Kreuzung Bismarckstraße/Zentgrafenstraße in Schriesheimist es am vergangenen Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80-jährigen Mercedes- und einem 46-jährigen BMW-Fahrer gekommen.

Der 80-Jährige war nach Angaben der Polizei von gestern mit seiner C-Klasse in der Bismarckstraße in Richtung Wormser Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW-Fahrers. Die beiden stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. red/pol