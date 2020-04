800er-Marke ist überschritten

Stand 14 Uhr am Ostermontag werden für den Rhein-Neckar-Kreis 803 Personen gemeldet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden – erstmals überschreitet der Wert damit die 800er-Marke. Die Zahlen stammen vom Landratsamt, das neben anderen Werten auch die Infektionszahlen des restlichen Wochenendes übermittelt.

Postitiv getestete Fälle: 766 wurden noch am Freitag gezählt; innerhalb der folgenden 24 Stunden stieg die Zahl um 12 auf 778, um im selben Zeitraum bis Sonntag den größten Anstieg – 17 Fälle – auf 795 zu verzeichnen. Dann flacht die Kurve ab: Von Sonntag bis Montag kamen nur noch acht weitere bestätigte Neuinfektionen hinzu.

Sterbefälle: Bis Sonntag waren kreisweit 18 Patienten an der Erkrankung verstorben – eine Zahl, die seit Freitag, 10. April, unverändert blieb. Am Montag kam allerdings ein weiterer Todesfall hinzu.

Genesene Patienten: Ihre Zahl stieg von 497 (Samstag) auf 520 (Sonntag) und kletterte innerhalb der folgenden 24 Stunden auf 538. Hier ist im Vergleich zu Karfreitag der signifikanteste Anstieg zu beobachten: Am 10. April wurden nämlich noch 479 Personen gezählt, die sich von den Folgen des Coronavirus erholt hatten.

Personen in Quarantäne: Hier wurden am 11. April 697 Menschen aufgelistet, einen Tag später 678, während am Ostermontag schließlich noch 653 Menschen kreisweit daheimbleiben mussten. stk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020