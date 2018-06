89 Gespanne im Wettstreit

Anzeige

Matadoren Havemann und Andrew

Eröffnet wurde das Turnier am Freitagmorgen mit der Dressurprüfung Klasse M der Einspänner-Pony, gefolgt vom Einspänner-Pferde, Zweispänner-Pony und Zweispänner-Pferde. An den Start gingen insgesamt 89 Gespanne aus Baden-Württemberg, Hessen und aus Rheinland Pfalz, aufgeteilt in drei Kategorien.

Am Freitag wurden die Dressurprüfungen abgenommen, am Samstag standen die Geländeprüfungen auf dem Plan, und am Sonntag vor der Preisverleihung musste auch noch die Hindernisprüfung absolviert werden.

Mit Spannung erwartet wurde dabei der Kampf der beiden jugendlichen Lokalmatadore, Anne Havemann, Enkelin von Peter Grüber, und Max Andrew aus dem Reitstall Müller-Heberle. Und diese beiden Favoriten enttäuschten denn auch weder ihre Trainer noch das Publikum. Susanne Havemann erlangte mit dem Einspänner in der M-Dressur den sechsten Platz, gemeinsam mit ihrem Sportkollegen Max Andrew holte sie in der A-Dressur sogar einen ersten Platz.

Auf diese Prüfung vorbereitet wurden die beiden Lokalmatadore von keinem Geringeren als von „Kutschen-Papst“ Peter Grüber höchstpersönlich. „Ich habe das Gespann, das meine Enkelin fuhr, früher selbst gefahren“, berichtet der stolze Großvater. Um an diesem Turnier teilnehmen zu können, legte der Nachwuchs im Spätjahr das benötigte Fahrabzeichen ab, berichtet Grüber.

Das Turnier verlangte sowohl von den Lenkern wie auch von den Pferden äußerste Konzentration und Präzision. Das setzte ein bedingungsloses Vertrauensverhältnis zwischen Fahrer und Pferd voraus.

Gefordert war, in einer guten Zeit das Gespann durch eng gesteckte Gassen zu manövrieren. Das Fahren von Grundfiguren sowie präzise Kehrtwendungen wurde von den Richtern unter die Lupe genommen. Doch bevor es an den Start ging, überprüfte ein Tierarzt die Pferde.

Am Ende des dreitägigen Sportereignisses waren alle Beteiligten zwar erschöpft, aber zufrieden. Es ging alles sehr gut über die Bühne beziehungsweise über das Gelände.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.06.2018