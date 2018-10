Ökumenisch: „Kirche hellwach“

Der 31. Oktober ist für sehr viele der Tag, an dem Geister ihr Unwesen treiben, doch ursprünglich ist er der Tag, an dem Martin Luther die Reformation eingeleitet hat. An diesem Tag laden die Schriesheimer christlichen Gemeinden zu einer Nacht der Besinnung ein, die sie seit einigen Jahren unter den Leitsatz „Kirche hellwach“ stellen.

Um 18.30 Uhr wird innerhalb eines Gottesdienstes in der katholischen Kirche „in der Bibel nachgeschaut“. Um 19.30 Uhr wird vor dem alten Rathaus „in der Gesellschaft „draufgeschaut“, unterstützt werden vorgetragene Erinnerungen durch den Posaunenchor. Um 20.30 Uhr geht es ins „Mittendrin“, dort wartet ein Film voller „Erinnerungen“. Mit einer Andacht und dem Segen um 22 Uhr in der evangelischen Kirche endet die Erinnerung an den Reformationstag. greg

