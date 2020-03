Ab Montag kommen die Container

Der Schul-Parkplatz (oben), auf dem die Container aufgestellt werden. © Stadt

Sogar in Schriesheim gibt es derzeit noch andere Themen als Mathaisemarkt. Zum Beispiel die 21,5 Millionen Euro teure Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum. Und dazu ist nun Neues zu berichten: Just am Mathaisemarkt-Montag, 9. März, beginnt die Aufstellung der für die Sanierung notwendigen 139 Container. Dies hat das Bauamt der Stadt Schriesheim jetzt mitgeteilt.

Die Container sind unerlässlich, da dort der Unterricht des Gymnasiums stattfinden soll, während im Bestandsgebäude saniert wird. Der Umzug der Schule in die Container soll in den Osterferien erfolgen.

Die Installation dieser „Mobilen Raumelemente“, wie sie offiziell heißen, wird zehn Tage dauern und am Donnerstag, 19. März, beendet sein.

Die Anlieferung auf den extrem breiten Tiefladern hat auch Auswirkungen auf den ruhenden und den fließenden Verkehr um die Schule:

Die Hirschberger Straße direkt vor dem Bildungszentrum ist für den Verkehr komplett gesperrt.

Da aus diesem Grunde weder Zu- noch Abfahrt möglich sind, kann auch der Parkplatz an der Schulturnhalle nicht benutzt werden.

In der Max-Planck-Straße zwischen Ladenburger und Hirschberger sowie in der Hirschberger und in der Kurpfalzstraße besteht – mit Ausnahme der ausgewiesenen Parkstreifen – absolutes Halteverbot.

Aus der Gesamtheit dieser Gründe kann es im Bereich nördlich des Bildungszentrums zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Container-Frage sorgte zum Jahreswechsel für Schlagzeilen. Die ursprünglich beauftragte Firma hielt den vereinbarten Termin zur Aufstellung nicht ein. Daraufhin kündigte die Stadt den Vertrag und vergab den 2,5 Millionen Euro-Auftrag an die jetzige Firma KB aus Bayern.

