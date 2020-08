Ab Montag normal geöffnet

Die Stadtbibliothek Schriesheim, kann unter Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen und mit einem reduzierten Dienstleistungsangebot zu den „alten Öffnungszeiten“, wieder öffnen. Und zwar montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uhr. Zu Benutzen ist der Zugang über die Conradstraße.

Zu beachten sind folgende Maßgaben:

Zutritt nur mit Mund- und Nasenschutz (ab 6 Jahren).

Abstand halten (mindestens 1,5 Meter).

Registrierungspflicht – bei Eintritt Kontaktdaten angeben.

Hände vor Benutzung der Bibliothek desinfizieren.

Keinen längerfristigen Aufenthalt in der Bibliothek – möglichst zügig abgeben, aussuchen oder ausleihen.

Betreten der Bibliothek möglichst alleine.

Wegeführung beachten.

Nachdem Medien abgegeben und /oder die Kontaktdaten hinterlassen worden sind – bitte Hände desinfizieren.

Weiter zu beachten ist, dass zurückgegebene Medien weiterhin 72 Stunden in Quarantäne verbleiben.

Neuanmeldungen möglich

Ab Montag, 10. August, wieder möglich: die selbstständige Auswahl von Medien, deren Ausleihe und Rückgabe. Außerdem können Neuanmeldungen vorgenommen und Gebühren gezahlt werden. Weiterhin nicht möglich:

Nutzung der Bibliothek als Lernort oder zum Arbeiten.

Die Benutzung von Kopierer/Internet-PC/OPAC.

Ausleihe von Gesellschaftsspielen.

Tageszeitungen sind ebenfalls nicht verfügbar.

Wenn Leser Medien kontaktlos zurückgeben möchten, ist das weiterhin am Fenster möglich. Falls jemand die Bibliothek nicht betreten, aber trotzdem Medien über das Ausleihfenster entleihen möchten, sollte sich vorher bei der Schriesheimer Stadtbibliothek unter der Telefonnummer 06203/69 29 96 oder per Mail an die Adresse info@stadtbibliothek-schriesheim.de melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020