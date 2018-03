„Abend des Abschieds und Neubeginns“

Anzeige

„Die Region fiebert dem Mathaisemarkt bereits entgegen“, weiß Bürgermeister Hansjörg Höfer. Und eigentlich könnte der 439. Mathaisemarkt nicht erst am 2. März, sondern schon jetzt losgehen. Denn alles, was zum traditionsgemäßen Feiern in Festzelt, Zehntkeller und Straußwirtschaften benötigt wird, ist seit diesem Wochenende vorhanden.

Im Zehntkeller nämlich wurden den Honoratioren der Stadt die neuen Hoheiten, die Weine der Winzer und das Angebot im Festzelt offiziell vorgestellt – und dies im seit Jahrzehnten bewährten Zeremoniell. „Dies ist traditionell ein Abend des Abschieds und des Neubeginns“, weiß Höfer seit zwölf Amtsjahren.

Zunächst nimmt die seit dem vergangenen Mathaisemarkt amtierende Weinkönigin Lisa Menges offiziell Abschied. Für ihre ausgezeichnete Arbeit während ihrer Amtszeit erhält sie viel Lob. Charakteristisch die Worte von Wilhelm Müller, dem Doyen der freien Winzer: „Schriesheim stellte zum letzten Mal vor 46 Jahren eine Badische Weinkönigin. Nun wäre es wieder Zeit dafür, und Du hättest das Format dazu“, ruft Müller unter dem Beifall des Saales.