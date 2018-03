Anzeige

Schriesheim.Neue Folge aus der schier unendlichen Geschichte „Wie machen die Schriesemer das bloß?“: Kurz zuvor Nieselregen, später bewölkter, ja düsterer Himmel, doch genau während des letzten Höhepunktes strahlender Sonnenschein: Vom Himmel verwöhnt präsentierte sich gestern Nachmittag die Parade der Fanfarenzüge und historischen Traktoren durch die Schriesheimer Innenstadt – eindrucksvoller Abschluss des 439. Mathaisemarktes.

Seit dem 2. März wurde in der Weinstadt an der Bergstraße gefeiert, nach offiziellen Angaben mit insgesamt 82 000 Besuchern – 42 000 weniger als 2017; das schlechte Wetter an einigen der zehn Festtage hinterließ in der Statistik seine Spuren.

Gestern jedoch wurden noch einmal 18 000 Gäste gezählt. Bei der Parade der Fanfarenzüge und der historischen Traktoren zeigten sich die Altstadtgassen ähnlich voll wie beim großen Umzug der Vereine am ersten Festwochenende. Zum traditionellen Südwestdeutschen Fanfarenzugtreffen reisten mehr als ein Dutzend Formationen an – zum einen aus der unmittelbaren Umgebung wie die „Hendsemer Herolde“ aus Heidelberg-Handschuhsheim, die weitesten von der Saar und sogar aus dem Sauerland. Als phonstarker Lindwurm zogen die mehrere hundert Musiker in bunten Uniformen durch die Innenstadt. Ergänzt wurden sie durch rund 30 historische Traktoren unterschiedlicher Fabrikate; der älteste war ein Lanz-Bulldog der Hirschberger Familie Schröder aus dem Jahre 1947.