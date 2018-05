Abstecher in der Heimatstadt

Anzeige

An diesem Abend konzentriert sich Harbarth aber nicht allein auf die Missstände in der SPD, sondern geht auch auf Themen ein, die die Union betreffen. Dazu gehören Migration und Integration in Deutschland – ein Thema, das auch in Schriesheim bewegt. „Hier haben wir im Vergleich zur SPD unsere Handschrift, nämlich eine Zuwanderungsgrenze, durchgesetzt“, erklärt Harbarth. Die CDU wolle die Zahl der Einwanderer deutlich reduzieren: „Da muss man an den europäischen Außengrenzen beginnen.“

Klaus Reinhardt, ehemaliger Lehrer am Kurpfalz-Gymnasium, äußert bezüglich der Flüchtlingspolitik Sorgen. Er kümmert sich seit einigen Jahren um Asylsuchende, doch immer wieder scheitert die Arbeitssuche. „Warum können wir Leute, die arbeiten wollen, nicht integrieren?“ „Das ist nicht leicht zu beantworten“, findet Harbarth. Die Vorstellung, es kämen vor allem Fachkräfte, verdiene ein dickes Fragezeichen.

Auch das Thema der Infrastruktur bewegt die Bürger. Da in der Region momentan an allen Stellen gebaut wird, stößt dieses Problem auf aufgeheizte Gemüter. „Es sollte rund um die Uhr gebaut werden, damit das Ganze schneller geht“, findet ein Gast. Und Harbarth stimmt ihm dabei vollkommen zu.

Und er gibt weiter an Julia Philippi. Sie soll sich in Stuttgart erkundigen, woran es in Baden-Württemberg hapert. Schließlich werde in Bayern auf Baustellen auch Tag und Nacht gewerkelt. niz

