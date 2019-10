Adventsfenster im Dezember

Seit einigen Jahren gibt es den Brauch mittlerweile in der Weinstadt: An jedem Tag im Dezember wird irgendwo im Stadtgebiet ein festlich geschmücktes Fenster eröffnet. Dazu werden Lieder gesungen, Gedichte oder vorweihnachtliche Geschichten vorgelesen. Eingeladen ist jeder, die Treffen vor den Adventsfenstern beginnen immer um 18 Uhr und dauern jeweils etwa 20 Minuten. Wer selbst ein Fenster gestalten will, kann sich schon jetzt bei Organisatorin Katrin Coch anmelden, telefonisch unter 06203/ 86 30 15 oder per E-Mail unter katrin.coch@gmx.de. Sie sagt: „Ganz besonders herzlich einladen möchten wir auch in diesem Jahr wieder die Neubürger Schriesheims – eine gute Gelegenheit, die neuen Nachbarn (besser) kennenzulernen!“ stk

