Ärzte spenden an Sozialamt

Die Not hat viele Gesichter, auch in Schriesheim. Vielen Menschen, die mitten in der Gesellschaft zu leben scheinen, sieht man auch nicht an, dass ihr Kühlschrank, wenn sie denn auch einen haben, leer ist. Auch ihrer Kleidung ist die Armut nicht anzusehen. Vielen fällt es schwer, um Hilfe zu fragen, denn sie wollen keine Bittsteller sein. Doch wer an die Tür von Christine Söllner, der Leiterin des Sozialamts, klopft, der wird nicht abgewiesen. Sie hilft in der Not.

Sie kann das aber nur tun, weil die Schriesheimer Bürger die Not vieler Mitbürger nicht kalt lässt. Sie füllen den Sozialfonds finanziell immer wieder auf. Daran beteiligten sich auch die Ärzte des Ärztehauses Doktor.

Statt Präsente zur Weihnachtszeit zu verschenken, trugen sie Gelder für die Einrichtung zusammen. In Vertretung aller Spender übergaben Cornelia und Kai Wachter gemeinsam mit dem Apotheker Johannes Opitz im Beisein von Bürgermeister Höfer an die Leiterin des Sozialamtes, Söllner, 50 Schriesheimer Strahler zu je zehn Euro und dazu noch jede Menge Kaffee.

„Wir erleben diese Not auch hautnah“, bestätigte der niedergelassene Arzt und berichtete von einem Patienten, dem man das Wasser abgestellt hatte. „Wir sind da spontan eingetreten und haben die fällige Rechnung bezahlt“, berichtete er. Für diese speziellen Fälle habe das Zentrum Doktor einen Fonds eingerichtet, mit einem Budget von 1500 bis 3000 Euro, aus dem individuell Menschen in schwierigen Lagen geholfen werden könne.

Vereine zusätzlich gefördert

Nach ihrer Devise „Gemeinsam kann man mehr erreichen“ unterstützen sie ebenfalls die Schriesheimer Vereine. „Wir haben 2500 Euro an den SV, den KSV Ringen und auch an die Softballer gegeben“, informierte Wachter. Söllner weiß, wie sehr die Schriesheimer Strahler von den Hilfesuchenden geschätzt werden und bezeichnete sie als den „Hit“.

„Die Menschen, denen geholfen wird, können damit – ohne vielleicht schräg angesehen zu werden – in der Apotheke ein Medikament kaufen, das von der Kasse nicht übernommen wird – oder auch einmal ganz entspannt in ein Café gehen“. Das Geld ermöglicht es den Betroffenen auch, am sozialen Leben teilzuhaben. „Bei 424 Euro Grundsicherung heißt es sonst nämlich, auf vieles, was für andere normal ist, zu verzichten.“ . greg

