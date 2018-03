Als Geschenk Roten und Weißen

Anzeige

Weitere Themen, die Brandenburg anschneidet, sind die Bildungspolitik und die Digitalisierung. Auch hierbei äußert er wieder Kritik an der ab nächsten Mittwoch wieder ins Amt kommenden Regierung; in diesem Bereich gehe sie „völlig in die falsche Richtung“. Es würden viel zu wenig finanzielle Mittel für die Bildung zur Verfügung gestellt. „Gerade mal fünf Milliarden Euro“, kritisiert Brandenburg.

Pascal Kober beklagt die langwierigen Sondierungsgespräche zur anstehenden Regierung. Seiner Meinung nach wurde über viele Dinge, welche eigentlich bereits feststanden, zu lange diskutiert. „Deutschland bleibt stehen, die Anderen ändern sich“, meint Kober und bemängelt „fehlende Investitionen in die Zukunft Deutschlands“. Als Vorschlag von Seiten der FDP fordert er neue Standards im Datenschutz sowie Innovationen in den Bereichen Digitalisierung und erneuerbare Energien. Auch hier kommt er wieder auf die Europapolitik zurück: „Ein starkes Europa wäre stark genug, um solche Standards zu setzen.“

Beim Thema Umweltschutz genauso wie in der Flüchtlingsfrage will die FDP „genauer hinschauen“. Bei Letzterem müsse vor allem ein Einwanderungsgesetz her, fordert Kober. Auch mit der jetzigen Rentenpolitik ist Kober unzufrieden: „Es wird nur bis 2030 vorgedacht“, kritisiert er und führt ein anschauliches Beispiel an: „Meine eigene Rente ist noch nicht geplant.“

Renkenbergers Geschenk

Nach der Rede lobt der Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar, Alexander Kohl, Kober als „große und wichtige soziale Stimme“. Besonders wichtig sei ihm, dass „Pragmatismus der Urgedanke der Liberalen“ sei. Danach gibt es noch eine Diskussionsrunde, in der Pascal Kober einige Fragen beantwortet.

Die Verabschiedung übernimmt FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger, der Kober als kleines Zeichen des Dankes zwei Flaschen Schriesheimer Wein überreicht. Er habe nicht gewusst, ob roten oder weißen Wein, also habe er als „liberale Lösung“ einfach beides besorgt.

