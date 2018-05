Altbischof Fischer eröffnet

Anzeige

Wenn am Sonntag, 6. Mai, der Mühlenhof in der Talstraße ab 11 Uhr zum sechsten Mal seine Türen öffnet, dann wollen zwei Organisationen weiter im Gedächtnis der Bürger verbleiben und nicht in Vergessenheit geraten. Zum einen „Inclusio e.V.“, ein Verein, der für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen kämpft, zum anderen der Mühlenhof, der Menschen am Rande der Gesellschaft eine Tagesstruktur, Arbeit und eine Chance gibt.

„Mit dieser Veranstaltung wollen wir Familien einen Einblick in die vielfältige Arbeit des Mühlenhofs geben und zeigen, dass Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden, einiges auf die Beine stellen können“, bekräftigt Leiter Heinz Waegner und ergänzt, dass der Mühlenhof ohne diese Menschen nicht zu bewirtschaften sei.

Wie jedes Jahr steht der „Mühlentag“ unter einem bestimmten Motto. Petra Waegner hat für dieses Jahr „Rot“ gewählt. Jeder, der an diesem Nachmittag mit einem roten Shirt, oder Bluse, einer roten Hose, Rock oder Kleid kommt, der erhält ein kleines Geschenk. Die Farbe rot wird auch bei den kulinarischen Genüssen eine Rolle spielen. So gibt es etwa eine Tomatensuppe, neben Schafbratwürsten und roten Getränken.