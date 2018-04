Altenbach maßgeblich geprägt

Anzeige

Er findet Arbeit bei den Amis in Heidelberg, zunächst als Küchenhilfe, danach als Chauffeur eines Colonels. Eines Tages, im Mai 1948, fährt er – viele andere Gelegenheiten zum Feiern gibt es ja nicht – nach Altenbach zur Kerwe; mit dem eleganten Dienstwagen seines Chefs erregt er dort natürlich mächtig Aufsehen, vor allem bei den Mädels. So lernt er seine spätere Frau Irene Kunkel kennen, eine echte Altenbacherin.

Flohr heuert beim Benz in Mannheim an und engagiert sich politisch bei der SPD. Trotzdem bieten ihm die Freien Wähler Altenbachs eine Kandidatur für den Gemeinderat an. 1965 sagt er zu und wird gewählt, 1971 gar zum Stellvertreter von Bürgermeister Gutfleisch. Als solcher ist er auf Altenbacher Seite prägende Gestalt der Verhandlungen über die Eingemeindung; nach deren Vollzug wird er 1972 erster Ortsvorsteher.

Er bleibt es fast zehn Jahre lang – die entscheidende Zeit für das Zusammenwachsen von Altenbach und Schriesheim, um die er sich durch seine ausgleichende Art große Verdienste erwirbt. Hilfreich dafür ist sein Vertrauensverhältnis zu Peter Riehl. Bei der Schriesheimer Bürgermeisterwahl 1973 unterstützt Flohr nicht den SPD-Mann Barth, sondern den von FWV und CDU getragenen Riehl. Die Genossen in Schriesheim strengen ein Parteiausschlussverfahren an, das im Sande verläuft, schon aus formalen Gründen: Flohr gehört ja zum Ortsverein Heiligkreuzsteinach. Es dauert Jahrzehnte, bis Gras darüber wächst.

Nach allen Seiten gesprächsfähig

1975 kandidiert Flohr für den Ortschaftsrat und den Gemeinderat der Stadt Schriesheim und wird in beide Gremien gewählt – dies übrigens in einer kuriosen Konstellation: für den Ortschaftsrat auf der Liste der Freien Wähler, für den Gemeinderat auf der Liste der SPD. Mit dem Aufkommen von „Parteipolitik“ auch in Gemeinden ist das nicht mehr möglich.

1980 wird Flohr von Emil Jörder (CDU), der als Ortschaftsrat mehr Stimmen erhält, als Ortsvorsteher abgelöst, zugleich aber sein Stellvertreter. Vertrauensvoll und eng arbeiten die Repräsentanten der beiden Volksparteien zusammen. 1984 und 1989 kandidiert Flohr erneut für Ortschafts- und Gemeinderat, wird bestätigt, unterliegt bei der Wahl zum Vize-Ortsvorsteher 1989 jedoch dem Bewerber der FWV/Altenbacher Liste, Alfred Burkhardt. 1994 verzichtet er auf eine erneute Kandidatur.

Grund für seinen Rückzug aus der Politik ist jedoch eher ein gesundheitlicher: In einer Gemeinderatssitzung erleidet er einen Herzstillstand und wird von seinen CDU-Kollegen Dr. Karl Schuhmann und Dr. Franz Neumann wiederbelebt. 1994 scheidet er aus Ortschafts- und Gemeinderat aus – aus freien Stücken und allseits hoch geachtet. -tin

