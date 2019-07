Altenbacher lassen sich Feierlaune nicht verhageln

Für ihr zweites Dorfplatzfest hätten sich der MGV Liederkranz Altenbach und die Besucher besseres Wetter gewünscht. „So herrlich wie in den letzten Tagen, das wäre traumhaft gewesen“, schwärmte ein Besucher, der dann auch gleich darauf versicherte, dass man auch gerne die tropischen Temperaturen in Kauf genommen hätte. Doch die Menschen in Altenbach am Rande des Odenwalds sind für jede Wetterlage gut gerüstet und lassen sich die gute Laune nicht verderben. Das versicherte der Vorsitzende Jürgen Fitzer, der das Familienfest mit seinem Team seit Donnerstag vorbereitet.

Und dass die Altenbacher einen guten Draht zum Wettergott haben, das zeigte sich am Nachmittag. Der Himmel klarte auf und es wurde so warm, dass man auf Jacken verzichten konnte. „Es soll ein typisches Familienfest werden, bei dem sich sowohl die alteingesessenen Altenbacher wie auch die Neubürger wohlfühlen“, nannte Fitzer das Motto.

So waren Bänke und Tische – die man vorsichtshalber überdacht hatte – ab 15 Uhr belegt. Über den gesamten Dorfplatz duftete es nach frisch gerösteten Kaffeebohnen. Ging man der Nase nach, so stand man vor einem etwas unscheinbaren Wagen, vor dem sich eine lange Schlange gebildet hatte, einer mobilen Kaffeerösterei. „Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist die Kaffeerösterei hier zu unserem Dorffest einzuladen“, so der Vorsitzende. Zwar wurde an diesem Nachmittag kein Kaffee geröstet, wurde frisch geröstete Bohnen verpackt verkauft. Und was mag zur Kaffeestunde besser passen als ein Stück Kuchen und den gab es gleich gegenüber.

Unbeschwerte Stunden

Auch zum zweiten Dorffest konnte der organisierende MGV Liederkranz Altenbach den Caterer Foodliner gewinnen und auch die Kultband, die T-Band, hatte zugesagt, die Gäste wieder in Stimmung und Feierlaune zu bringen, was ihnen dann auch nicht schwerfiel. Gegen 15 Uhr griff der Vorsitzende des MGV Liederkranz Jürgen Fitzer zum Mikro, um die Gäste wie auch die Ortschaftsräte zu begrüßen, und wünschte allen fröhliche und unbeschwerte Stunden bei Gesprächen, Musik leckeren Speisen und Erfrischungsgetränken. Hatte man beim ersten Dorffest den Besuchern die ortsansässigen Vereine mit einer kleinen Darbietung vorgestellt, so wurde in diesem Jahr auf ein buntes Programm verzichtet. Dennoch präsentierten einzelne Künstler Lieder und kleinere Darbietungen.

Perle am Kanzelbach

Den Anfang machten die Kids vom TV Altenbach, die eine Zumba Show einstudiert hatten. Als Überraschungsgast war der Sänger des ersten Tenors, Horst Engelmann, mit „Ring of Fire“ und „My Way“ auf der Bühne. Als Gesangsduo „Aubruders“ traten Klaus Jörder und Volker Altmann auf, die mit ihren Liedern beim Publikum für Heiterkeit sorgten. So schrieben sie auf die Melodie des Kufstein Liedes eine Hymne auf Altenbach. „Kennst du die Perle am Kanzelbach, das schöne Dörflein heißt Altenbach“. Außerdem schwärmten sie von ihrer Heimat: „Ich grüß mein Dörflein im Odenwald, im Sommer heiß im Winter kalt“. Den Abend beschlossen die Musiker der „T-Band“, die die Besucher wieder mal so richtig in Feierlaune versetzte.

„Ein tolles Fest, das machen wir im nächsten Jahr wieder“, war die einhellige Meinung. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019