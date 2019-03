Die Feuerwehr Schriesheim entfernte Altöl und Reifen. © Feuerwehr

Von der Polizei ist die Feuerwehr am Sonntag um 17.43 Uhr zur Unterstützung an die L 536 in Richtung Wilhelmsfeld angefordert worden. An dem dortigen Parkplatz, direkt an der Landstraße, hatten Unbekannte eine größere Menge an Autoreifen und zwei Kanister mit Altöl illegal entsorgt und in den Wald geworfen. Ein Kanister war offen. Dadurch sind einige Liter an Altöl ausgelaufen. Zunächst war unklar, ob das Öl „nur“ in den Boden gelangt, oder auch in den dortigen Katzenbach gelaufen ist.

Zeugen gesucht

Zunächst wurden die beiden Kanister gesichert und geborgen. Danach trug die Feuerwehr das mit Altöl verschmutzte Erdreich ab. Parallel wurde der Bach auf eine mögliche Verschmutzung mit dem Öl kontrolliert. Das Ergebnis war glücklicherweise negativ. Das Altöl und das kontaminierte Erdreich wurden von der Feuerwehr abtransportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Umweltverschmutzung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei (06201/1 00 30) in Verbindung zu setzten.

Von der Feuerwehr waren 16 Personen und vier Fahrzeuge im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Beamten und einem Fahrzeug vor Ort. Ebenfalls dabei war ein Mitarbeiter des Wasserrechtsamts, das dem Landratsamt unterstellt ist. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. red

