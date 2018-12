Am „Baret“ sind die Anfänge gemacht

Der Wind ist eisig, schon nach ein paar Minuten werden die Finger taub in der Kälte. Leichter Nieselregen setzt ein, als sich die Gruppe in Leutershausen auf den Weg macht. Im Konvoi fahren die Wagen den Burgweg hoch, biegen auf eine Schotterpiste ein und sind wenig später im nördlichsten Bereich der Schriesheimer Gemarkung.

Das gut ein Hektar große Gewann „Baret“ ist eine Mischung aus Rebanlagen, Kleingärten und Brachgrundstücken. Vor allem Letztere hat ILEK-Regionalmanager Bernhard Ullrich im Blick. Denn das Integrierte Ländliche Entwicklungsprojekt (ILEK) möchte der Verwilderung von Flächen entgegentreten, durchgehende Wanderwege zwischen Laudenbach und Dossenheim schaffen, Artenvielfalt erhalten und durch blühende Bäume auch den touristischen Mehrwert der Bergstraße erhöhen.

Zahlreiche Helfer

Nachdem 2015 ein erster Anlauf am Madonnenberg auf nur wenig Resonanz stieß, sieht es diesmal ganz anders aus: Ein gutes Dutzend Helfer hat sich angemeldet – Grundstückseigentümer, Pächter, Interessierte, aber auch Vertreter der Jäger wie Georg Bielig. Mit dem Traktor kommt Armin Schmitt aus Hirschberg: Er hat die Hang-Grundstücke von seinem Vater geerbt, der sich noch gut an das einstige Aussehen des „Baret“ erinnern konnte. Reben, Sauerkirsch- und Apfelbäume prägten das Bild zwischen den Weltkriegen und danach. Später setzte eine Entwicklung ein, die überall an der Bergstraße zu beobachten ist: Aus Altersgründen oder wegen Pächtermangel wurde die Bewirtschaftung aufgegeben.

Ullrich wollte anfangs herausfinden, welche Eigentümer Interesse an Pflegemaßnahmen oder einer neuen Verpachtung hätten. Doch weil die Grundbücher nicht aktuell waren, verbrachte er viel Zeit mit der Suche nach den richtigen Ansprechpartnern. Im April läuft die ILEK-Förderung aus, dann soll der Verein „Blühende Bergstraße“ übernehmen, der im Juli mit den Anlieger-Kommunen, dem BUND-Regionalverband sowie der Bezirksebene des Obst-, Wein- und Gartenbauvereins (OWG) gegründet wurde. Der Schriesheimer OWG ist am selben Tag ebenfalls aktiv: Am Madonnenberg werden je zwei Kirsch-, Mandel- und Pflaumenbäumchen gesetzt.

Wenn dieser Schritt das i-Tüpfelchen auf den Pflegemaßnahmen ist, so sind die Helfer am „Baret“ noch ganz am Anfang: Mit schwerem Gerät fräsen sie Schneisen ins dichte Brombeergestrüpp, das die Flächen neben Goldruten, Mahonien, Hartriegel, dem „Berufskraut“ und den Resten einer Forsythienpflanzung überwuchert. Ullrich weist die Helfer ein: Brombeerranken und Äste werden getrennt gestapelt, die einen verbrannt, die anderen klein gehackt.

Dazu hat die Stadt einen Häcksler in der Größe eines Transporters angemietet, der im Dauerbetrieb läuft. Patrick Schmidt vom Bauamt ist hier verantwortlich, sein Team schleppt Zweige und Äste, die bis zu einem Durchmesser von 15 Zentimetern zu Hackschnitzeln verarbeitet werden. Eine Thujahecke ist bereits verschwunden: Zu beiden Seiten des Feldwegs bildeten die Bäume eine dichte, grüne Mauer, die nun weichen soll. „Bis wir fertig sind“, schätzt Fridolin Scharm, „haben wir 35 bis 40 Kubikmeter Holz verarbeitet.“

Damit sind die Arbeiten für dieses Jahr erledigt. Im Frühjahr übernehmen dann Scharms „Mitarbeiter“: Seine Ziegenherde frisst entlang der Schneisen die Brombeerhecken und ihre frischen, grünen Triebe ab. „Das ist besser, als wenn wir alles ratzekahl freimähen“, sagt Ullrich. Denn der Verbiss schädigt die Pflanzen langfristig. Später sollen dann Wiesenblumen gesät werden. Bis in zwei, drei Jahren auch hier die ersten Obstbäume wachsen können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018