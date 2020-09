Am „Petersberg“ inoffizieller Start der Lesesaison

September ist Weinlesesaison, auch an der Badischen Bergstraße. Bevor die großen privaten Weingüter sowie die Genossenschaft an diesem Donnerstag auf den renommierten Lagen loslegen, macht alljährlich ein ganz kleiner Weinberg den Anfang: der „Petersberg“ am Neuen Rathaus.

Angelegt wurde der Wingert, wie sein Name bereits andeutet, zum 20. Dienstjubiläum von Bürgermeister Peter Riehl im Jahre 1994 von Georg Hauser, dem Wirt des bekannten Gästehauses ganz in der Nähe. Er bepflanzte die Fläche mit sechs traditionellen Schriesheimer Rebsorten: Riesling, Silvaner, Ruländer, Spät-, Weiß- und Grauburgunder. Peter Riehl stiftete die bronzene Figur eines Winzers, eine für Schriese so typische Gestalt wie auch er. Anfangs bewirtschaftete Georg Hauser den Wingert noch selbst, zunächst gemeinsam mit Heinrich Krämer.

Doch mit zunehmendem Alter wurde selbst diese kleine Fläche für ihn zu anstrengend. Im Jahre 2011 übergab Hauser die Regie an Karl-Heinz Schulz. Gemeinsam mit Peter Grüber und Frieder Habenicht führte er die Tradition engagiert weiter.

Schulz übergibt Stafette an Frank

Die Sache war ihm so ans Herz gewachsen, dass er diese Aufgabe auch fortführte, als er im Jahre 2015 den Vorsitz des Verkehrsvereins abgab. Doch als er einige Jahre später die Moderation des Mathaisemarkt-Festzuges an Wolfgang Frank weiterreichte, übernahm dieser auch die Federführung am „Petersberg“.

Unter Wolfgang Franks Leitung waren sein Bruder Georg sowie Karl-Heinz Schulz, der immer noch gerne hilft, nun stundenlang zu Gange, um die Trauben zu ernten. Nach erledigter Arbeit genehmigten sich die drei eine Brezel und ein Viertel Wein.

Aus den von ihnen geernteten Trauben wird jedoch kein Wein gemacht, sondern Schnaps. Für diesen Traubenbrand ist das Reifen in einem Eichenfass nötig. Im nächsten Jahr kommt er dann in den Verkauf. In diesem Jahr wollen die Organisatoren noch den Jahrgang 2019 verkaufen. Schulz: „Wegen Corona war dazu bislang ja kaum Möglichkeit.“

Der Reinerlös ist übrigens für einen guten Zweck vorgesehen: Das Geld wird an die Stadt gespendet, die es dann für Mitbürger verwendet, die es wirklich dringend benötigen.

